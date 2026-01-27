Alla scoperta delle proprie radici: a Verzuolo un pomeriggio dedicato alla genealogia

Continuano gli incontri nell’ambito del calendario delle “Tre età” di Verzuolo mercoledì 28 gennaio alle 15 a palazzo Drago (in via Marconi 13) con la conferenza intitolata “La ricerca genealogica”.

Il relatore sarà Umberto Borsetti 57 anni, geometra libero professionista dal 1992 a Sanfront, con la passione per la genealogia, la disciplina che studia le origini delle famiglie e delle stirpi, ricostruendo i legami di parentela tra i vari membri nel tempo, comprese le relazioni di affinità e i rapporti familiari che li uniscono

“La curiosità è nata – spiega Borsetti - in occasione di un pranzo di famiglia molto numeroso, in cui tutti si domandavano come erano i rapporti di parentela. Ho quindi iniziato a interessarmi all’argomento, fino a quel momento limitato alle implicazioni che la stessa aveva con la mia professione”.

Borsetti si prefigge, partendo dalle nozioni elementari, di rendere i partecipanti capaci di costruire il loro albero genealogico già alla fine del pomeriggio.

L’incontro sarà molto pratico e coinvolgente e mostrerà tutti gli strumenti che i neo ricercatori avranno a disposizione per addentrarsi nelle curiosità e nella ricerca delle loro origini.

Ingresso libero