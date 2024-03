A Rai News 24 si parla di variante di Demonte e statale 21 del Colle della Maddalena

La Valle Stura e, soprattutto, la viabilità e la situazione della statale 21 del Colle della Maddalena, percorsa ogni giorno da centinaia e centinaia di mezzi pesanti, sarà protagonista di un servizio di Casa Italia, programma di Rainews24.

In collegamento, nel pomeriggio, interverranno nel corso della trasmissione alcuni rappresentanti del Comitato Sì D.A.VS., per parlare, appunto, di variante e di sicurezza.

A maggior ragione dopo quanto accaduto nelle prime ore di questa mattina, quando un mezzo pesante è precipitato da un ponte nei pressi del Forte Albertino a Vinadio.

Sono in molti a chiedersi cosa sarebbe accaduto se il tir fosse uscito di strada in un altro punto, precipitando sulle abitazioni. Il problema della sicurezza della statale 21 va affrontato. Si spera che, con la nomina del commissario straordinario, si riesca a sbloccare l'iter per avviare la realizzazione della variante, per spostare il traffico pesante fuori dagli abitati di Demonte e Aisone.

Oggi la questione sarà affrontata su RaiNews24.