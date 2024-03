Cuneo, tettoia Vinaj e la lettera tra Comune e avvocato che non c’era: “Perché non era agli atti?”

Non c’era fino a venerdì 15 marzo ma è comparsa durante il Consiglio comunale speciale sull’affaire tettoia Vinaj di ieri sera (lunedì 18 marzo). Stiamo parlando della lettera di risposta dell’Ufficio legale del Comune di Cuneo allo studio Barosio nella quale il primo riportava le necessarie indicazioni sulla strategia processuale da adottare all’atto di presentazione formale del contenzioso civile con la Srl omonima dell’immobile in piazza Foro Boario.

La lettera scomparsa (?)

La lettera in questione – che incarica il legale di addivenire alla rescissione del contratto tra Comune e Tettoi Vinaj Srl e alla restituzione dell’immobile – era entrata nelle attenzioni del gruppo consigliare degli Indipendenti, che ne avevano richiesto visione negli scorsi giorni.



Venerdì 15 marzo, con un post su Facebook, Giancarlo Boselli e Paolo Armellini avevano però sottolineato come – secondo il presidente del Consiglio Marco Vernetti – il documento non esistesse negli atti del contenzioso civile. Insomma, nel 2021 il Comune non avrebbe dato alcuna risposta a Barosio quando questi aveva chiesto lumi sulla strada da intraprendere. Ma proprio ieri sera la lettera è finalmente saltata fuori, e ha fatto la sua comparsa nell’assise straordinario.

“Perché la lettera, se c’era, non era agli atti del Comune?”

Se la notizia della mancanza della lettera aveva destato “ulteriore, grande, stupore” negli Indipendenti, la sua successiva comparsa li ha spinti a produrre un’interpellanza specifica che verrà discussa nel Consiglio comunale della prossima settimana.



“La missiva non può essere considerata una comunicazione personale ma fatta invece nel pieno delle funzioni di dirigente del settore legale – si legge nel testo - . La sindaca ci dica, quindi, per quale motivo la lettera non risulti agli atti del Comune o nelle pratiche del contenzioso”.