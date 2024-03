Aggressione a Mondovì Altipiano, saranno intensificati i controlli. Il sindaco: "La Città non tollera nessun tipo di violenza"

Verranno intensificati i controlli per la sicurezza nel Comune di Mondovì, dopo l'aggressione, avvenuta in pieno giorno all'Altipiano, nel pomeriggio di venerdì 15 marzo. Un giovane è stato raggiunto da due uomini, scesi da una macchina scura, che lo hanno ripetutamente colpito con una mazza da baseball davanti a diversi testimoni, prima di fuggire sulla stessa auto. I due sono stati identificati e, da quanto emerso, conoscevano la persona aggredita, che è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure del caso. Tuttavia, al momento, non è stata sporta denuncia. Non un unico caso, quello verificatosi all'Altipiano perché altre due risse si sono verificate a Breo e alla stazione di Mondovì, ma i tre fatti non sono collegati tra di loro. Intanto, questa mattina, martedì 19 marzo, il sindaco Luca Robaldo ha incontrato la comandante dei Carabinieri Francesca Borelli e il luogotenente Paolo Cotza. "Ho espresso loro - dice il primo cittadino - l'apprezzamento della Comunità monregalese per il lavoro che svolgono, al comando delle donne e degli uomini dell'Arma, con particolare riferimento agli ultimi eventi accaduti in città.

Nell'approfondire quanto avvenuto, abbiamo nuovamente constatato come il servizio di videosorveglianza comunale sia stato fondamentale per l'individuazione delle persone che hanno commesso questi reati. Abbiamo poi condiviso il percorso di ulteriore rafforzamento di tale sistema, ai quali sono stati destinati oltre 300 mila euro (di cui 152 mila dal Ministero dell'Interno) e che vedrà ulteriori 24 aree cittadine coperte.

In questo senso, oltre che per la collaborazione con i Carabinieri stessi, la comandante ha espresso il ringraziamento per la disponibilità del Comando di Polizia Locale.