Busca piange Mario Berardo, che lascia in eredità alla città il sogno del "Museo della cartolina"

Ha suscitato profonda commozione l’improvvisa scomparsa di Mario Berardo, 72 anni di Busca conosciuto come ‘l Tabachin.

Berardo era molto conosciuto e stimato a Busca, dove durante la vita si era sempre impegnato nel mondo associativo e politico. Per tanti anni aveva gestito la tabaccheria di famiglia in Via Martiri della Libertà. Negli anni Settanta era stato tra i fondatori della Libertas Busca, la prima società di pallavolo maschile e femminile.

Negli anni Novanta si era impegnato in politica. Nel 1995 fu eletto nella Lista Busca che cambia, poi dal 1999 nelle fila della Lega Nord, come capogruppo, fino al 2014. Nel 2012 fu nominato presidente del Comitato Busca 250 in occasione dei festeggiamenti per i 250 anni del titolo della Città.

Era anche un grande conoscitore della storia locale. Appassionato di ciclismo, aveva promosso la realizzazione del cippo dedicato a Pantani sulla Colletta di Busca.

Aveva anche una grande passione per le cartoline e la filatelia, tanto da avere una collezione di oltre 40.000 cartoline. Negli ultimi anni si era impegnato per la nascita del Museo della Cartolina. L’otto marzo scorso aveva organizzato, guidando i volontari dell’associazione che aveva costituito, l’annullo filatelico dedicato alla mostra d’arte "L’altra metà. La Donna nell’arte". Lascia la moglie Rosa Veltroni.

“Con Mario ci lascia un amico. Ci siamo soffermati tante volte a parlare dei campioni del mondo delle due ruote. E non mancava mai un ricordo di Marco Pantani. In questi mesi si era dedicato in modo particolare alla creazione del Museo della cartolina. Ogni volta che si parlava della sua immensa collezione gli si illuminavano gli occhi. Ci lascia un’importante eredità che abbiamo il dovere di valorizzare”.

Il funerale sarà celebrato giovedì 21 marzo alle 15 nella parrocchia Maria Vergine Assunta dove, domani alle 20, si terrà la recita del rosario.