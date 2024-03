Viadotto di Fossano, il crollo si poteva evitare? È scontro tra consulenti

La mancanza di boiacca (una miscela di cemento, acqua e additivi) e la presenza di infiorescenze e colatura visibili sulla struttura esterna del viadotto di Fossano potevano farne presagire il crollo? È questo il quesito attorno cui si è costruito il procedimento in corso al tribunale di Cuneo, volto a far luce sulle cause che portarono al collasso del ponte avvenuto il 18 aprile 2017.

Ed è proprio su questo interrogativo che i consulenti nominati dai legali dei dodici imputati che, a vario titolo, devono rispondere di disastro colposo e omesso controllo, continuano a confrontarsi con punti di vista differenti. Nel corso dell’ultima udienza sono stati ascoltati alcuni ingegneri nominati dalla difesa dei tre imputati accusati di omesso controllo in relazione ad alcuni lavori eseguiti sulla circonvallazione nel 2006, quindi, quando venne scarnificato il manto stradale.

A dover rispondere sono l’ingegnere Anas G.A., e i due responsabili della ditta appaltante Pel.Car, M.G. e M.R.V., che si occupò della manutenzione. Assieme a loro, è stato anche ascoltato il consulente nominato dalle difese di M.C. e M.T., rispettivamente geometra e direttore del cantiere e capocantiere per le Imprese Grassetto, cioè la ditta appaltatrice che si occupò della fornitura dei conci per la costruzione del viadotto.

Nel corso dell’istruttoria erano stati ascoltati anche i consulenti della Franco&C Spa, l’azienda preposta alla costruzione dei prefabbricati in cemento armato (imputati di disastro colposo il geometra R.R. e l’ingegnere M.A.F.) e dei tre addetti Anas, il geometra V.P., il capocantiere B.C. e il capo sorvegliante D.C.C, sotto accusa per omesso controllo perché non avrebbero rilevato e annotato la presenza delle infiorescenze (LEGGI QUI). Coimputati di disastro colposo, anche i tecnici Anas A.A., ingegnere e direttore dei lavori e M.S., geometra coadiutore.

Per i consulenti nominati dal pubblico ministero, i cavi di precompressione contenuti all’interno delle guaine avrebbero iniziato a corrodersi proprio perché ci sarebbe stata un’assenza di boiacca, la cui funzione sarebbe stata quella di proteggerli dall’infiltrazione di acqua. E proprio su questo punto nell’ultima udienza sono stati ascoltati i quattro ingegneri di cui alcuni hanno avuto delle riserve.

Il primo chiamato a testimoniare dalla difesa di M.C. e M.T. delle Imprese Grassetto, è stato l’ing. Chiaria Bernardino, professore di scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino. Secondo il consulente, aldilà delle imperfette iniezioni di boiacca e della presenza dell’acqua che, se non ci fosse stata non avrebbe causato la corrosione dei cavi, il crollo del ponte sarebbe stato prevedibile e questo alla luce “dell’assenza di una sorveglianza strutturale”. L’ingegnere ha spiegato che poco prima del collasso, sul giunto era presente un’apertura in corrispondenza della campata crollata pari a circa 10mm che sarebbe stata impossibile da non notare, se si fosse fatta un’ispezione. Un altro elemento che secondo il professore doveva essere preso in considerazione era il progressivo inclinarsi del viadotto: “C’erano ricariche di asfalto fino a 18 cm, cioè 11 cm in più, posizionato per compensare i dislivelli creati dall’inclinazione del viadotto” ha illustrato. Dunque, la corrosione dei cavi sarebbe iniziata a partire dal 2006-2007, quindi dopo che il concessionario Anas aveva proceduto alla sostituzione dei giunti.

Ad essere concorde sul fatto che il crollo fosse stato causato dalla realizzazione dei giunti del 2006 è stato anche l’ingener Fabio Mosca, nominato dai legali di A.A., il direttore dei lavori Anas. Per il consulente, dunque, la concausa sarebbe la mancata manutenzione in quanto le opere avrebbero inficiato il funzionamento della guaina che proteggeva i cavi di sospensione del ponte che servivano per la sua stabilità: “Il motivo della rottura – ha spiegato - è l’ingresso di acqua all’interno delle guaine, dovuto al taglio della guaina in corrispondenza del giunto nel 2006 e alla realizzazione della pavimentazione drenante. La pavimentazione è stata realizzata sopra alle pavimentazioni esistenti: si è andata a coprire la guaina inficiando il suo funzionamento, oltretutto pare che la guaina presentasse alcune problematiche”. Per Mosca, quindi, anche se la boiacca fosse stata iniettata correttamente nella guaina, non si sarebbe evitato il crollo del viadotto, ma si sarebbe solo posticipato. A supporto di quanto affermato è stata “la prova della pioggia” che ha dimostrato che l’acqua entrava anche nel concio in cui la presenza della miscela era ottimale.

Di contro, l’ingegnere Stefania Arangio, chiamata a testimoniare dalla difesa di G.A. e M.R.V., il crollo del viadotto e le infiltrazioni non avrebbe nulla a che vedere con i lavori effettuati nel 2006. Anche perché, secondo l’ingegnere, l’intervento si sarebbe limitato e concentrato in un’area molto piccola che non avrebbe coinvolto il sedime stradale. Quindi, l’infiltrazione e la conseguente corrosione dei trefoli sarebbe sì imputabile alla mancanza di boiacca che avrebbe ma non ai lavori di scarnificazione del manto stradale.

Ma la presenza di quell’acqua, come sostenuto dall’ingegnere Walter Salvatore, nominato dai legali di M.G., potrebbe avere una spiegazione alternativa. In poche parole, potrebbe essere arrivata da qualsiasi altra parte e non necessariamente, come illustrato, doveva essersi infiltrata nei giunti e né dipendere da un difetto di impermeabilizzazione: questo perché il ponte non sarebbe dovuto crollare anche qualora quest'ultima non ci fosse stata. “Il problema – ha concluso Salvatore - non è l’impermeabilizzazione: i trefoli non dovevano essere raggiunti dall’acqua”. L’ingegnere è dunque concorde che i lavori effettuati nel 2006 non avrebbero niente a che vedere con il crollo, come nemmeno i lavori di impermeabilizzazione: il vero problema sarebbe stato causato, quindi, dall’infiltrazione dell’acqua nel trefolo che non era isolato.

La prossima udienza si celebrerà il 21 aprile.