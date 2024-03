Saluzzo: il Monastero della Stella ospita il duo Arpa e pianoforte dei gemelli Elisabetta e Emanuele Isoardi

Domenica 24 marzo, alle 17, il Monastero della Stella di Saluzzo (in piazzetta della Trinità 4) sarà il palcoscenico del concerto del Duo Arpa e Pianoforte composto dai gemelli Elisabetta e Emanuele Isoardi.

Elisabetta, all'arpa, e Emanuele, al pianoforte, sono nati nel 2006 e nonostante la giovane età vantano già un curriculum di tutto rispetto, con numerosi riconoscimenti in concorsi, rassegne e concerti da solisti, in duo, con orchestra e gruppi da camera.

Frequentano rispettivamente il liceo classico e il liceo scientifico, portando avanti gli studi musicali al Conservatorio Ghedini di Cuneo, dove seguono attualmente il triennio accademico quali allievi della professoressa Fernanda Saravalli (arpa) e del professsor Francesco Cipolletta (pianoforte).

Prestigiosi riconoscimenti in concorsi, rassegne e concerti da solisti, in duo, con orchestra e gruppi da camera. Elisabetta ha partecipato alla masterclass di Gabriella Dall’Olio e Park Stickney presso la Scuola di APM di Saluzzo e fa parte dell’orchestra di arpe MagichArpeEnsemble fondata e diretta dalla maestra Saravalli.

Il programma del concerto, che rientra nella rassegna "I Conservatori in Piemonte", ideata dall'associazione Toret Artist Tre Sei Zero di Torino, in collaborazione con l’associazione “Amici del teatro e della musica Magda Olivero” e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, allo scopo di offrire occasioni concertistiche ai giovani talenti emergenti della musica selezionati dalle Direzioni dei quattro Conservatori Piemontesi, offrirà al pubblico un'entusiasmante selezione di musiche di autori celebri quali: Claude Debussy, John Thomas, Marcel Tournier, Francesco Petrini, Felix Mendelssohn Bartholdy, Cesare San-Fiorenzo

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Eventuali prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it