Alba: gli elettori sprovvisti o con spazi timbro esauriti possono già richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale

In vista delle prossime elezioni previste per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, gli elettori residenti nel Comune di Alba sprovvisti di tessera elettorale per smarrimento, deterioramento o esaurimento spazi timbro, possono già richiederla all’Ufficio Elettorale comunale, evitando code nei giorni delle elezioni.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Alba si trova al piano terra del Palazzo comunale in Piazza Risorgimento 1 ed è aperto al pubblico:

martedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.30 alle 12.30;

giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30;

: dalle 8.30 alle 12.00.

Per ulteriori informazioni:

tel. 0173 292201 – 0173 292327;

e-mail: elettorale@comune.alba.cn.it