Cuneo, nel Biciplan e nel Piano Urbano del Traffico l’endorsement alle Zone 30

Zone 30, il Comune di Cuneo ne prevede l’ampliamento per un totale di chilometri superiore a 400 e, nello specifico, l’istituzione in via Porta Mondovì (per consentire ai ciclisti provenienti da via Savona di superare il dislivello in corso Marconi utilizzando l’ascensore panoramico), sul viale degli Angeli e su corso Gramsci.



A segnalarlo il gruppo consigliare Cuneo Mia, che con un’interpellanza specifica riprende il discorso già affrontato nell’ultimo Consiglio comunale grazie a un ordine del giorno presentato assieme ai Beni Comuni (ritirato dai proponenti dopo la presentazione, da parte delle forze di maggioranza, di emendamenti considerati inaccettabili).

Nel Biciplan e nel PUT l’endorsement alle Zone 30

Secondo il testo dell’interpellanza a prevedere l’ampliamento dell’utilizzo delle Zone 30 sarebbe il Biciplan della città, che le identifica come propria parte fondamentale - in commistione con la rete ciclabile - per collegare Altopiano e frazioni e favorire la mobilità ciclabile negli spostamenti sotto i cinque chilometri.



Allo stesso modo anche il Piano Urbano del Traffico propone la loro estensione, e le istituzioni nuove di cui sopra.



“Con quale tempistica s’intende operare?”

“Condividiamo la previsione di estendere la zona 30 a tutto l'Altopiano e alle frazioni ma considerate le criticità legate alle velocità rilevabili sull'asse centrale - si legge nel testo dell'interpellanza - , dove più si realizza la pericolosità della commistione tra pedoni, ciclisti e automobilisti, riteniamo indispensabile applicare, prioritariamente, la zona 30 sull'asse rettore nel centro abitato di San Rocco Castagnaretta e in quello della città in Corso Nizza”.



“Si ritiene di procedere nell'applicazione delle zone 30 come da programma, dando priorità all’installazione di quella sull’asse rettore di corso Francia e corso Nizza e poi passando a istituirne una dalla rotatoria del Rotary Club Cuneo sino in piazza Galimberti? Se sì, con quale tempistica?”



Ci sarà occasione di parlarne, di nuovo, nel Consiglio comunale della prossima settimana.