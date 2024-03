Fiamme al campo nomadi di via Passatore a Cuneo, non ci sono feriti

Intervento dei vigili del fuoco, con due squadre partite da Cuneo e da Busca, per spegnere un incendio sviluppatosi poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 20 marzo, all’interno del campo nomadi di via Passatore, nel quartiere Cerialdo di Cuneo.

Ad andare a fuoco un locale adibito quale ricovero attrezzi. Non ci sono state persone coinvolte nell’incidente, che ha visto impiegate le forze intervenute per circa quattro ore: l’intervento si è concluso intorno alle 4, dopo lo sgombero del materiale bruciato e la messa in sicurezza delle zone circostanti.