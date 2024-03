Lurisia: al Palaterme l'assemblea delle penne nere di Mondovì

Sono stati convocati sabato 23 marzo alle ore 15 i 156 Delegati dei 52 gruppi Alpini della Sezione di Mondovì, in rappresentanza dei 2.500 soci che compongono il sodalizio Monregalese che annovera fra i suoi gruppi anche gli Alpini delle Valli Uzzone e Bormida.

L’Assemblea, anche quest’anno si terrà nei locali gentilmente concessi, dal Comune di Roccaforte Mondovì e dalla Pro Loco di Lurisia, particolarmente adatti allo scopo, con il grande salone centrale, le salette laterali per la segreteria, e per le votazioni, nonché con servizi e parcheggi idonei. Il Servizio d’ordine sarà svolto dai volontari della protezione civile.



Questi i principali punti all’ordine del giorno che saranno sottoposti ai Delegati: la relazione morale del Presidente, l’indicazione di tre delegati per l’Assemblea Nazionale che si terrà a Cologno Monzese domenica 26 maggio prossimo, la relazione finanziaria dei Revisori dei Conti supportati dalla commercialista Dott.ssa Raffella Dalmasso con la presentazione del bilancio 2023 e del previsionale 2024, a cui seguirà la consueta discussione prima di passare alla votazione per l’approvazione.



Al termine della riunione la votazione, in forma segreta, per l’elezione del Presidente di Sezione per il prossimo triennio 2024 – 2026, con l’unica candidatura presentata nei termini di regolamento dal socio Armando Camperi, attuale Presidente uscente, a cui farà seguito un momento conviviale in amicizia.



Ricordiamo anche i principali appuntamenti degli Alpini della Sezione di Mondovì nell’anno in corso: 10 – 11 – 12 maggio Adunata Nazionale a Vicenza, 15 e 16 giugno festa Sezionale a Roccaforte Mondovì- 30 giugno Raduno a Prunetto in Val Bormida, delle “penne nere” di Cortemilia, Castelletto Uzzone, Gorzegno, Levice, Perletto e Prunetto, il 22 settembre il Raduno a Omegna di tutti gli Alpini del Piemonte – Liguria – Val D’Aosta e Francia.