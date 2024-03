Mango, il vicesindaco Damiano Ferrero si candida a primo cittadino: "Vogliamo far crescere il paese ancora di più"

Un passaggio di consegne sereno e pieno di parole di stima. L'attuale sindaco di Mango, Massimo Marello ha deciso che non si ricandiderà. A candidarsi sarà il suo attuale vice Damiano Ferrero. "Dopo 20 anni di politica, sento la necessità di dire basta e di dedicarmi un po' di tempo. Sono stati momenti difficili, ma anche pieni di soddisfazione, lascio avendo realizzato quello che volevo e sono sicuro che il mio successore farà bene".

Dal canto suo, Damiamo Ferrero ha le idee chiare: "Mango sta attraversando un cambiamento epocale e vogliamo renderla ancora più appetibile per i turisti, ma anche per gli imprenditori. Viviamo in un territorio straordinario con eccellenze enogastronomiche riconosciute in tutto il mondo: il Moscato d' Asti e Asti Spumante Docg, la nocciola Piemonte delle Langhe Igp insieme all' Altra Langa. Il nostro intento è quello di favorire in modo esponenziale la loro promozione con eventi e manifestazioni in collaborazione con la nuova Enoteca Colline del Moscato che avrà sede nel nostro Castello oggetto di completamento di restauro".

Per quanto riguarda la lista, il percorso è stato facile. "Ho trovato un gruppo di persone entusiaste, con differenti competenze, pronto a lavorare per il bene del paese. Ci ho messo davvero poco tempo a completare la lista e i componenti rappresentano l'intero territorio. Il cambiamento porta entusiasmo".

In tema di passione Ferrero, da 24 anni, è competitore di danza sportiva (categoria danze latino-americane nella professional division), è membro della Nazionale FIDS, squadra Azzurra riconosciuta dal CONI, e sabato rappresenterà l'Italia ai mondiali di Budapest. Da circa 3 anni fa parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale nello staff del vicepresidente Franco Graglia. "Questa formazione mi permette di vivere in parallelo l'esperienza della gestione di un piccolo comune con la visione dell'Ente regionale e di tutte le problematiche su larga scala", ha commentato Ferrero.