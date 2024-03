Previsioni su FLOKI: il rally dei memecoin è già finito?

Dopo un impressionante rally, il memecoin FLOKI Inu si trova attualmente in una fase difficile. Un significativo calo negli ultimi giorni solleva la questione se i giorni di gloria del memecoin vichingo siano finiti o se si tratti solo di una correzione a breve termine. Osservando i recenti sviluppi, l’enorme crescita e le conseguenti sfide, molti investitori sono inquieti e si chiedono cosa accadrà dopo.

Il prezzo è sceso del 30% in 7 giorni

Quasi tutti i principali memecoin stanno facendo registrare perdite a due cifre nell’arco della settimana. Al momento della scrittura, FLOKI perde oltre il 30%.

Solo 30 giorni fa la situazione sembrava più promettente per FLOKI. Il valore in quel momento era pari a $ 0,00003. All'inizio di marzo è emersa una prima tendenza al rialzo, che ha portato il prezzo a un livello poco superiore a 0,00015 dollari. Dopo un breve periodo di consolidamento, FLOKI è riuscita a continuare il suo rally e ha raggiunto livelli superiori a 0,00025$. Dopo essere rimasta a questo livello massimo per alcuni giorni, il 14 marzo la moneta ha addirittura raggiunto un nuovo massimo di 2 anni di oltre 0,0003 dollari. È quindi iniziata l’attuale tendenza al ribasso, il che significa che la moneta ha mancato di poco il superamento del vecchio massimo storico di circa 0,00033 dollari. Nonostante l'attuale correzione, FLOKI ha registrato un aumento di valore di oltre il 400% anche il mese scorso.

La sua capitalizzazione di mercato attuale è di 1,7 miliardi di dollari, il che rende FLOKI una delle prime 60 criptovalute. Il rally è stato in gran parte innescato da una più ampia tendenza al rialzo nel mercato delle criptovalute e in particolare del memecoin, con altre monete come Pepe e Dogwifhat che hanno registrato guadagni significativi di oltre il 1000% durante questo periodo.

Gli investitori si trovano ora di fronte alla domanda se il recente rally abbia semplicemente preso una pausa e se monete come FLOKI raggiungeranno presto nuovi massimi.

Il rally potrebbe tornare presto?

La moneta Floki Inu si trova attualmente in una situazione tecnicamente delicata. Il prezzo si è stabilizzato su un solido supporto appena sopra $ 0,00015. Un superamento di questo livello potrebbe portare al proseguimento dell'attuale correzione, minacciando una completa inversione del trend rialzista delle ultime settimane.

Un rischio significativo è che il forte supporto a 0,0001 dollari venga perso, anche se ciò sembra improbabile dato il mercato rialzista. Se il prezzo dovesse comunque scendere più in basso, è prevedibile che gli investitori percepiranno il calo come un'opportunità di ingresso e quindi lo compreranno rapidamente.

Tuttavia, non è assolutamente necessario che avvenga una correzione così profonda. Se il supporto a 0,00015$ venisse mantenuto, il prezzo potrebbe sviluppare un nuovo slancio rialzista nelle prossime ore o giorni. Una prima sfida per FLOKI sarebbe quindi quella di superare il livello psicologicamente importante di 0,0002 dollari. Se ciò avesse successo, $ 0,00025 e $ 0,0003 sarebbero le ultime resistenze significative sulla strada verso nuovi massimi storici.

Se FLOKI raggiungesse nuovi massimi storici, ciò potrebbe segnare l’inizio di una fase di rally completamente nuova che potrebbe portare il memecoin a livelli precedentemente sconosciuti. Gli analisti ritengono che gli obiettivi di prezzo di 0,0005 o addirittura 0,001 dollari siano abbastanza realistici, soprattutto perché FLOKI, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 2 miliardi di dollari, ha ancora un peso significativamente inferiore rispetto a SHIB o DOGE. Ma cos’è esattamente FLOKI in realtà un memecoin?

Di cosa parla Floki Inu?

La moneta Floki Inu è stata ispirata dal tweet di Elon Musk riguardo al nome del suo Shiba Inu "Floki". Tuttavia, ora si è espansa oltre le sue origini come moneta meme in una criptovaluta seria. Ecosistema sviluppato con casi d'uso reali.

Le ambizioni di Floki Inu trascendono i confini tipici dei memecoin avventurandosi anche in progetti educativi e di sviluppo. Viene sostenuta, ad esempio, la costruzione di scuole in regioni svantaggiate come il Laos e la Nigeria.

Attualmente ci sono una serie di progetti che potrebbero aiutare l’ecosistema Floki Inu ad espandersi ulteriormente in futuro. C'è, tra le altre cose, Valhalla, un gioco Metaverse free-to-play. In questo contesto meritano una menzione anche FlokiFi, FlokiPlaces e le collezioni NFT di FLOKI.

FLOKI, il cuore dell'ecosistema Floki Inu, è un utility token conforme a ERC-20 e BEP-20 che opera sulle reti Ethereum e BNB Smart Chain. Il suo design come token iperdeflazionistico, incluso un meccanismo di burning automatico, garantisce un'offerta in continua diminuzione e quindi ne aumenta potenzialmente il valore. Più recentemente, le commissioni di transazione di FLOKI sono state ridotte ad appena lo 0,3%, dimostrando l'impegno della comunità nel rendere il token più accessibile e utilizzabile.

Tuttavia, nonostante le condizioni fondamentalmente rialziste e l’attuale calo dei prezzi, molti investitori hanno ancora paura di investire in FLOKI perché credono di aver già perso l’ingresso anticipato. Molti di loro si stanno rivolgendo a progetti memecoin nuovi come SMOG, che potrebbero consentire rendimenti più elevati.

SMOG, l’alternativa più interessante a FLOKI?

SMOG è un'interessante alternativa a Floki Inu e recentemente ha attirato l'attenzione grazie al suo obiettivo di lanciare il "più grande airdrop Solana di tutti i tempi". Acquistando e mettendo in staking i token $SMOG, gli investitori possono beneficiare di rendimenti annuali significativi pari al 42%, qualificandosi per questo monumentale airdrop. SMOG colpisce anche per la sua solida tokenomics: su una fornitura totale di 1,4 miliardi di token, il 50% è destinato al marketing, il 35% ai premi airdrop, il 10% alla liquidità sugli exchange centralizzati e il 5% alla liquidità sugli exchange decentralizzati.

Il nuovo memecoin ha già compiuto un passo molto importante per aumentare ulteriormente la sua portata nello spazio crittografico. La moneta ha effettuato un cosiddetto bridging sulla blockchain di Ethereum tramite Portalbridge. Ora può essere acquistato su due blockchain. In futuro potrebbero seguire ulteriori espansioni della blockchain. Agli investitori viene attualmente offerta anche la possibilità di acquistare SMOG con uno sconto del 10% tramite Ethereum.

