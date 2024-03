Sanfront, il vicesindaco Francesco Lombardo pronto a scendere in pista

La partita elettorale più interessante in valle Po si prospetta quella di Sanfront specie per i risvolti che questa avrà sui futuri assetti dell’ Unione montana del Monviso.

È da poco rientrata nell’Unione Paesana (da cui era fuoriuscita circa un anno fa), ma la situazione resta traballante dal momento che a farne parte solo rimasti solo sei Comuni: oltre a Paesana, Sanfront, Ostana, Gambasca, Pagno e Brondello.

A presiederla è oggi Emidio Meirone, sindaco di Sanfront dal 2014.

E sembrano proprio i destini politici di quest’ultimo ad essere in forse, quando manca poco all’appuntamento elettorale e ancor meno alla definizione delle liste.

Risulta che il vicesindaco Francesco Lombardo, assessore ai lavori pubblici, urbanistica, viabilità e attività produttive, voglia, in questa tornata, tentare il grande passo candidandosi a sindaco, probabilmente in conseguenza di taciti accordi non scritti ma intercorsi tempo addietro con Meirone.

Una settimana fa, giovedì 14 marzo, c’è stata una riunione che ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo Emidio Meirone, Francesco Lombardo, Silvio Ferrato, ex primo cittadino e attuale presidente della fondazione della locale casa di riposo, e il capogruppo della minoranza Alessio Brondino.

Scopo dell’incontro “ecumenico” valutare le condizioni per un’eventuale intesa unitaria, la formazione cioè di una lista che, con un singolare neologismo mutuato dalla storia della politica nazionale, si potrebbe definire di “unità sanfrontese”.

Da quel che si è appreso non si è giunti ad alcuna decisione definitiva ma ciò che è invece certo è che la pentola politico-amministrativa a Sanfront è in piena ebollizione.

Nel 2019 Meirone aveva vinto col 56,6% sul suo rivale Roberto Moine (43,4%), storico sindaco di Sanfront e personaggio di primo piano negli anni ’90 e 2000 della politica valligiana.

Moine, subito dopo aver appreso l’esito del voto, si era dimesso lasciando il posto sui banchi della minoranza a Simone Dossetto.