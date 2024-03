Saluzzo, oltre 150 trattori alla protesta del Foro Boario. Tante mele regalate in centro e 500 firme raccolte [FOTO E VIDEO]

Le prime stime parlano di oltre 150 trattori arrivati a Saluzzo per la protesta che questa mattina (giovedì 21 marzo) ha fatto seguito a quelle tenute nelle scorse settimane a Cuneo, Fossano e Santo Stefano Belbo. Negli spazi del Foro Boario gli agricoltori sono giunti annunciati dall'assordante suono dei clacson, tra bandiere sventolanti, slogan di rivendicazioni a grandi lettere e i colori di quella produzione nazionale che il movimento vorrebbe difendere dalle minacce della globalizzazione e di un legislatore europeo che si ritiene poco attento ai bisogni del comparto.

Numeri importanti, quindi, che i promotori, gli Agricoltori Autonomi Indipendenti Italiani, ufficialmente costituiti in associazione regionale domenica scorsa a Carmagnola, auspicano possano diventare anche massa critica per ottenere i cambiamenti richiesti e farsi ascoltare dalla politica, come sottolinea il loro vicepresidente Damiano Revelli: “Vogliamo crescere nei numeri e coordinarci con altri movimenti italiani per creare una sinergia forte e compatta. Il nostro ruolo è fare da osservatorio delle problematiche del mondo agricolo, rilevarne le criticità, confrontarci e segnalarle”.

La novità saluzzese è stata quella di una postazione allestita nell’area pedonale di corso Italia, davanti alla statua di Silvio Pellico, dove le mele contenute in alcuni cassoni donati dalle organizzazioni dei produttori sono state regalate ai passanti. “In segno di protesta - spiega Davide Barale, uno dei portavoce dell'associazione per il Saluzzese -. Oggi a Saluzzo c’è stata un'adesione importante con una risposta positiva dei cittadini a questa iniziativa. Non solo prendendo la frutta che abbiamo distribuito, ma mettendo la propria firma per sostenerci e difendere il made in Italy, che non deve essere solo una parola vuota. Al momento siamo intorno alle 500 firme. C’è troppa differenza tra il prezzo di acquisto della frutta al supermercato e il costo di produzione della stessa: si produce sottocosto e il consumatore finale paga dieci volte tanto il prezzo dato al produttore”.

GUARDA IL VIDEO

Le mele avanzate a fine manifestazione verranno donate in beneficenza. Dagli organizzatori, conclude Barale, anche un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine (dalla Polizia locale ai Carabinieri, dalla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza) che hanno permesso lo svolgersi della manifestazione.

Le rivendicazioni centrali della protesta sono elencate in un manifesto: equa ripartizione dei prezzi nella filiera dal produttore al consumatore; armonizzazione dell’uso degli agrofarmaci per tutti gli stati membri della Ue; controlli di salubrità dei prodotti provenienti dall’estero e soprattutto da Paesi terzi.

Tra le richieste immediate: decontribuzione dei lavoratori agricoli; moratoria sui mutui; immediata erogazione del contributo pubblico per le assicurazioni gelo-grandine anni 2022 e 2023 e urgenti chiarimenti sulla campagna assicurativa 2024; semplificazioni della burocrazia.