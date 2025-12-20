Fumo da uno scantinato, Vigili del Fuoco in azione a Moretta

L'allarme è scattato intorno alle ore 14.00, per del fumo che fuoriusciva da uno scantinato di via Santuario, a Moretta. Sul posto sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Saluzzo e volontari da Racconigi, con quattro mezzi coinvolti (tra i quali anche un'autoscala, uscita precauzionalmente e già rientrata). Al momento le squadre sono ancora sul posto per la messa in sicurezza e per indagare la causa del fumo, che tuttavia non ha causato danni né feriti.