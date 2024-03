Il connubio sport e nutrizione grazie a Lilium Spazio Medico e Lab Travel Honda Cuneo

Dalla sinergia tra Lilium Spazio Medico e il settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo nasce il PROGETTO SPORT & NUTRIZIONE, un’iniziativa per sensibilizzare le società sportive sul tema dell’alimentazione e dei disturbi della nutrizione.

L’obiettivo è quello di mettere in luce un fenomeno rimasto per troppo tempo nell’ombra – quello dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) tra i/le giovani che praticano attività sportiva a qualsiasi livello.

Il progetto si compone di 3 appuntamenti pensati non solo per le atlete, ma anche per genitori e tecnici, coloro che quotidianamente hanno a che fare con le adolescenti, a casa e in palestra: spetta anche a loro, infatti, trasmettere i valori di sana alimentazione e stile di vita. Tutti gli incontri sono mediati dalla Dott.ssa Chiara Porta, biologa nutrizionista esperta in nutrizione dello sport e PNEI.

Il primo appuntamento, dedicato alle giovani pallavoliste, si è tenuto venerdì 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari. La palestra Ex Media 4 di Cuneo ha fatto da palcoscenico a un incontro di oltre due ore, in cui la Dott.ssa Porta si è avvalsa di un questionario interattivo, finalizzato a valutare le conoscenze già acquisite dalle pallavoliste in erba in materia di nutrizione. Grazie alle domande poste direttamente dalle protagoniste dell’incontro, la specialista ha potuto sottolineare l’importanza dell’alimentazione nell’attività sportiva e stimolare le giovani a compiere scelte alimentari consapevoli; In un confronto aperto e costruttivo, durante il quale le giovani atlete hanno avuto modo di condividere le proprie esperienze e porre domande, particolare attenzione è stata dedicata ai consigli e suggerimenti della Dott.ssa Porta per impostare un’alimentazione sana ed equilibrata che fornisca alle atlete l’energia necessaria per affrontare gare e allenamenti intensi, oltre che permettere loro di recuperare dallo sforzo fisico.

Nel corso del secondo appuntamento, tenutosi martedì 19 marzo, la Dott.ssa Porta ha avuto modo di approfondire i temi di sport e nutrizione con i genitori delle atlete Lab Travel. Un momento di dialogo e confronto, nel corso del quale sono venuti a galla aspetti fondamentali per il benessere psicofisico delle nostre ragazze: l’importanza di saper leggere correttamente le etichette degli alimenti che compriamo, di creare un piano alimentare bilanciato (e tutte le difficoltà che esso comporta), di evitare cibi preconfezionati (preferendo invece opzioni “hand made”) …

Il terzo e ultimo appuntamento del 21 marzo è stato invece pensato per tutti i tecnici/staff delle società pallavolistiche del network Granda Volley, accorsi numerosi. Un confronto aperto e interattivo capace di stimolare il pensiero critico di tutti i presenti e nel quale sono stati affrontati temi di grande importanza e attualità: l'allenatore come intermediario tra ragazza e famiglia, come osservare i campanelli d'allarme nelle nostre atlete, come agire nel miglior interesse delle giovani che alleniamo.

Al termine di ogni appuntamento, i rappresentanti di Lilium hanno distribuito a tutti i presenti una cartellina contenente consigli e suggerimenti per imparare a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, oltre agli innumerevoli progetti in cui Lilium si schiera in prima linea.

Il presupposto di questa iniziativa è sensibilizzare riguardo i comportamenti del disturbo alimentare, sottolineando che Lilium Spazio Medico offre assistenza e supporto a chiunque attraversi un momento complicato con il proprio corpo e la propria alimentazione, mettendo a disposizione una serie di figure mediche altamente qualificate, con l’obiettivo di supportare e creare un percorso individualizzato per aiutare chiunque ne abbia necessità.