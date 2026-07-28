Segnavia riparte: riaperta la Porta di Valle della Varaita

Segnavia, la Porta di Valle della valle Varaita, ha inaugurato ufficialmente la sua nuova gestione nella serata di lunedì 27 luglio con un momento aperto al pubblico che ha richiamato numerosi amministratori della valle Varaita, insieme a tante altre persone. Non si è trattato di una cerimonia istituzionale né di una inaugurazione formale, ma di un’occasione di incontro promossa dalla nuova gestione per salutare la riapertura di una struttura che, da circa vent’anni, è uno dei principali punti di riferimento per l’accoglienza e la promozione turistica della valle, nella rete Terres Monviso.

A portare il saluto delle istituzioni sono stati il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta, e il sindaco di Brossasco, Paolo Amorisco, che hanno espresso soddisfazione per il ritorno all’attività della struttura, dopo alcuni mesi dal termine della precedente esperienza, e hanno rivolto un augurio di buon lavoro alla nuova referente, Lucia Rosso. La gestione, affidata nei mesi scorsi a seguito di una procedura di gara pubblica, punta a restituire alla Porta di Valle il ruolo di luogo di accoglienza, informazione e aggregazione per residenti, escursionisti e turisti.

"La riapertura della Porta di Valle è una bella notizia per tutta la valle Varaita – ha dichiarato il presidente dell’Unione Montana Silvano Dovetta –. Questa struttura ha svolto per molti anni un ruolo fondamentale nell’accoglienza del nostro territorio e siamo convinti che, con entusiasmo, competenza e spirito di iniziativa, possa tornare a essere un punto di riferimento. Ringraziamo Lucia Rosso per aver scelto di investire in questa sfida, riprendendo il lavoro svolto da Segnavia negli anni passati e che ha dato il via alla strategia turistica del progetto Terres Monviso. Il sostegno dimostrato dagli amministratori, tanti i sindaci qui con me questa sera e diversi membri della giunta e del consiglio dell’Unione Montana, e dalla comunità testimonia quanto questa realtà sia sentita e quanto tutti desiderino vederla tornare a svolgere un ruolo centrale in valle".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Brossasco, Paolo Amorisco, che ha sottolineato la proattività della nuova gestione: "Lucia Rosso ha dimostrato determinazione sin dai primi contatti per il bando, mettendo subito in pratica idee innovative per il paese e per la valle. Brossasco ha una rete associativa molto attiva e siamo certi che si creeranno sinergie preziose. Il Comune continuerà a dare il massimo supporto possibile".



