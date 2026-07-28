Passaggi: quattro giorni di cultura e partecipazione per valorizzare Mombasiglio

Gentile direttore,

vorrei ringraziare tutte le persone che si sono impegnate nella realizzazione della seconda edizione di Passaggi, manifestazione promossa dal Comune di Mombasiglio e dalla Fondazione CRC, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il sito archeologico di Sant’Andrea, in località Braia.

Un ruolo importante è stato affidato anche all’associazione In Quinta, dove la signora Alessandra Giovana ha dedicato grande impegno e disponibilità affinché l’iniziativa potesse svolgersi nel migliore dei modi.

La manifestazione si è articolata in quattro giornate ricche di appuntamenti.

Giovedì 23, in serata, si è tenuto il concerto dei Jazz Tape con Maurizio Malano e Arianna Cibonfa, ospitato all’interno della confraternita Santa Croce.

Venerdì 24 il pubblico ha potuto assistere al concerto dei Metatango Trio nella suggestiva piazzetta del Lazzaretto.

Sabato 25, nel pomeriggio, si è svolta una passeggiata naturalistica, artistica e archeologica lungo la strada della Braia, con la visita al sito archeologico di Sant’Andrea. Durante il percorso sono state allestite quattro postazioni musicali con Ezio Ghibaudo, Robaldo Rebufello e Alberto Savatteri, Alberto Gertosio, Filippo Uberti e Arianna Favole, che hanno accompagnato il cammino dei partecipanti con musiche diffuse nell’ambiente circostante. La giornata si è conclusa alla sera con un concerto presso la confraternita Santa Croce.

Domenica sera, a conclusione della rassegna, il giardino del Castello di Mombasiglio ha ospitato il concerto della banda “I Giovani di Farigliano”, che ha intrattenuto i numerosi presenti con brani tratti dalle più celebri colonne sonore cinematografiche degli ultimi trent’anni.

Durante la manifestazione è stata inoltre allestita una mostra fotografica all’interno della confraternita Santa Croce.

In tutte e quattro le giornate abbiamo registrato la presenza di numerose persone, provenienti sia dal territorio sia da fuori, alle quali è stato possibile raccontare la storia del nostro sito archeologico e far conoscere altre opportunità culturali e turistiche legate al nostro territorio.

Un sentito ringraziamento va quindi a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa importante iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione e la passione possano valorizzare luoghi ricchi di storia e di bellezza.

Basilio Buzzanca

Sindaco di Mombasiglio