Iniziati i lavori della passerella sopraelevata dei nuovi uffici Ferrero [FOTO]

Sono iniziati i lavori di completamento della passerella sopraelevata che collegherà il polo dell'ex Filanda con i nuovi uffici della Ferrero che avranno sede nel complesso ex Farmea. Le operazioni di montaggio della struttura comporteranno il divieto di transito veicolare e pedonale in via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Pietro Ferrero e via Giovanni Ferrero, fino alle ore 6 di sabato 30 marzo. È stato istituito inoltre l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Pietro Ferrero e diretti verso il centro città. Rimosso a tal fine lo spartitraffico centrale di via Ognissanti in modo tale da consentire la manovra.

L'organizzazione dei lavori cercherà di arrecare meno danno possibile ai cittadini, come spiega la stessa multinazionale albese: "Ferrero è in costante e proficuo contatto con l’Amministrazione Comunale e con le Autorità locali, al fine di favorire il dialogo tra azienda, impresa costruttrice e Istituzioni. L’obiettivo è quello di ridurre quanto più possibile i disagi per la collettività, condividendo per esempio le opzioni di modifica temporaneamente alla viabilità, al fine di poter conseguire l’obiettivo comune di garantire un cantiere in sicurezza per i lavoratori, impegnati in complesse operazioni di montaggio, ma anche che per la cittadinanza stessa".

L'idea del progetto è quella di aumentare lo spazio dedicato agli uffici e centro direzionale e realizzare un collegamento diretto tra lo stabilimento di via Vivaro e gli uffici amministrativi. Questo permetterà al personale di potersi spostare nelle due direzioni, senza dover scendere in strada.