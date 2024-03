Saluzzo si stringe intorno al sindaco Mauro Calderoni per la morte della mamma “Rede”

Saluzzo si stringe intorno al sindaco Mauro Calderoni per la morte della mamma Redentina Bruna, “Rede”. Aveva76 anni.

Era molto conosciuta per la personalità e ricordata come donna simpatica e cordiale che amava incontrare la gente e conversare.

In gioventù aveva lavorato a fianco del padre Giulio e della mamma, storici gestori dell’antica trattoria dei “Due Cavalli” di via Savigliano.

I funerali si svolgeranno domanI, sabato 23 marzo alle 15, nel duomo di Saluzzo.

Lascia il marito Francesco, i figli Mauro e Guido.