Lutto all'istituto Grandis di Cuneo: è morto Roberto Del Prete, amatissimo prof di francese

Lutto nel mondo della scuola per la notizia della morte improvvisa di Roberto Del Prete, amatissimo professore di francese all'istituto Grandis di Cuneo.

Aveva 63 anni ed è deceduto questa mattina in casa, mentre si preparava per andare a scuola.

Referente per i progetti Erasmus dell'istituto, era uno stretto collaboratore della dirigente Milva Rinaudo, profondamente scossa per la scomparsa del collega. Figlio di genitori marchigiani emigrati in Australia, era nato lì, per poi trasferirsi a Cuneo in gioventù. Parlava, oltre al francese, anche un inglese perfetto e amava accompagnare gli studenti all'estero, assieme alla collega Elisabetta Bergia, anche lei colpita dalla tragica notizia.

"Parlo a nome di tutto l'istituto e di tutti gli studenti nel dire che abbiamo perso un pilastro. Un professore empatico, con grandi valori, che sapeva trasmettere ai ragazzi. Lo adoravano. Allegro, disponibile, attivissimo, ma anche serio e affidabile. Uno di quei docenti che segnano la vita. Indimenticabile. Siamo davvero tutti sconvolti per una notizia così dolorosa e improvvisa", ha detto la dirigente Rinaudo raggiunta al telefono.

De Prete lascia tre figli, Cecilia, Bonelliana dell'anno 2023, che vive in Germania e lavora nell'ambito della cooperazione internazionale, Marco e Luca.

Non è ancora nota la data delle esequie.