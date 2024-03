A Guarene Simone Manzone in corsa per il secondo mandato [VIDEO]

Il giovane sindaco di Guarene Simone Manzone, insieme al vicesindaco Claudio Battaglino e all’assessore Pierantonio Ghiglione hanno annunciato ufficialmente alla stampa la riproposizione per le prossime elezioni amministrative della lista “Siamo Guarene”.

Non cambierà molto la squadra che ha governato in questi cinque anni il paese diventato uno dei 'Borghi più belli d’Italia' e al centro del progetto Snodi insieme a Neviglie e Piea.

“Ci saranno nuovi innesti” - ha dichiarato il sindaco Manzone - e vorremmo fossero dei giovani, che si devono affezionare al paese dove vivono. Il nostro è un gruppo coeso: cinque anni fa avevamo promesso impegno, e l’impegno da parte nostra non è mancato. Abbiamo il sogno di creare una comunità attiva a partire dalle tante associazioni che operano a Guarene e nelle frazioni, indispensabili alla vita del nostro paese, solide e radicate. Siamo geograficamente in una posizione strategica, vicino ad Alba e già parte del Roero, e proprio con i comuni del nostro territorio si è creato in questi anni un ottimo amalgama, sfociato in tante collaborazioni, l’ultima delle quali la comunità energetica 'CER Roero'. Siamo consapevoli di ciò che abbiamo fatto, ma anche di quel che abbiamo ancora da fare o che abbiamo scelto di non fare: questi sono motivi che ci spingono a riproporci con la stessa promessa dell’impegno come cittadini per il nostro paese”.

Alla domanda su qual è stato il miglior risultato raggiunto dall’amministrazione attuale il sindaco risponde prima col cuore, poi con orgoglio:“Innanzitutto essere rimasti un gruppo, capace di discutere, confrontarsi e prendere decisioni condivise. Le soddisfazioni non sono mancate, a partire dall’operatività dell’asilo nido, alla raccolta rifiuti differenziata in cui siamo leader in provincia, ai lavori di regimentazione delle acque che coinvolgono tutti i paesi roerini. E poi il progetto Snodi che ci sta dando la possibilità di imparare tanto e di coinvolgere i giovani in tante attività diverse e di crescere”.

Il vicesindaco Claudio Battaglino puntualizza: “È stato importante lavorare insieme agli altri comuni, non solo con una firma su un progetto, ma con la presenza, la passione, la determinazione nel portarlo a termine. Non sono cose scontate né semplici. Crediamo di essere riusciti a puntare su obiettivi palpabili coinvolgendo il più possibile le persone: sono loro a fare la comunità e vogliamo siano le persone ad amministrare Guarene”.

Per il momento non sono venute allo scoperto altre liste in competizione a Guarene, anche se sembra ce ne sia una in fase di formazione.