Vicoforte ha dato il benvenuto ai nuovi nati aderendo alla Giornata nazionale della gentilezza

Sensibilizzare alla lettura, al rispetto dell'ambiente e alla partecipazione alle attività del paese. Con questi obiettivi è stata organizzata oggi, sabato 23 marzo, la "Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” a Vicoforte.

Si tratta di un'iniziativa promossa all’interno del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” che, negli scorsi mesi è stato approvato dalla Giunta vicese, su proposta dell’assessore alla politiche sociali e della famiglia Barbara Nano, di concerto con l’assessore Daniela Tarò e la direttrice della biblioteca Sara Rossi.

Tante le famiglie che, questa mattina, si sono ritrovate nella sala polifunzionale per partecipare alla cerimonia, abbinata al tradizionale progetto “Nati per leggere” promosso, tra gli altri, dall’Associazione Italiana delle Biblioteche e dall’Associazione Culturale Pediatri nell’ambito del programma nazionale di incentivazione alla lettura.

Il sindaco, Gian Pietro Gasco ha dato il benvenuto a tutti gli intervenuti: "Un'iniziativa che dedichiamo ai nuovi nati e alla gentilezza atto che, troppo spesso, diamo per scontato. Come amministrazione vogliamo dare spazio ai giovani, fin da piccoli e coinvolgerli nelle attività di Vicoforte. Proprio per questo stiamo lavorando alla creazione di una consulta, che ha riscosso ampio interesse e che verrà presentata nelle prossime settimane. Ringrazio tutta la Giunta, la direttrice e il personale della biblioteca per aver organizzato e promosso questa giornata".

Oltre ai nati nel 2023, considerato che negli ultimi anni la consegna dei libri ai “nuovi nati” non era stata effettuata, alla cerimonia hanno partecipato anche i nati nel 2022 e 2021. Oltre alla consegna di un libro è stato dato alle famiglie anche un attestato di benvenuto per i piccoli.

"Sono davvero contenta - ha commentato l'assessore Barbara Nano - di vedere tanti nuovi nati e giovani famiglie. Abbiamo voluto fortemente questa giornata per dare il benvenuto a tutti i più piccoli che rappresentano il nostro futuro".

"Ringrazio - ha spiegato l'assessore Daniela Tarò - tutto il personale della biblioteca e la direttrice per tutto il lavoro che svolgono con professionalità e passione, offrendo sempre proposte aggiornate e di rilievo ai lettori."

Al termine dell'evento, nei vicini impianti sportivi, la sindaca dei ragazzi, Anastasia Oggerino ha dato lettura di una riflessione profonda dedicata all'ambiente, all'importanza degli alberi e alla gentilezza, proprio a fianco dei dei Liriodendron tulipifera (in gergo alberi dei tulipani, ndr) messi a dimora e dedicati a nuovi nati.