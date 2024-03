Lunedì a Cuneo i funerali del prof Roberto Del Prete

Saranno celebrati lunedì 25 marzo alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco a Cuneo, i funerali di Roberto Del Prete, amatissimo professore di francese all'istituto Grandis.

Aveva 63 anni ed è deceduto ieri mattina in casa, mentre si preparava per andare a scuola.

Referente per i progetti Erasmus dell'istituto, era uno stretto collaboratore della dirigente Milva Rinaudo, profondamente scossa per la scomparsa del collega. Figlio di genitori marchigiani emigrati in Australia, era nato lì, per poi trasferirsi a Cuneo in gioventù. Parlava, oltre al francese, anche un inglese perfetto e amava accompagnare gli studenti all'estero

De Prete lascia tre figli, Cecilia, Bonelliana dell'anno 2023, che vive in Germania e lavora nell'ambito della cooperazione internazionale, Marco e Luca, la sorella Diana e la compagna Paola.

Il rosario sarà recitato domani, domenica 24 marzo alle 17,30, sempre nella parrocchiale di San Giovanni Bosco.

Le ceneri del caro Roberto riposeranno nel cimitero di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno.