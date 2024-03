Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nella notte sulla provinciale 661 a Bra.

L'incidente si è verificato intorno alle 2.30 di sabato 23 marzo.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco. L'intervento di messa in sicurezza è terminato intorno alle 4.30.

Non si conoscono condizioni di eventuali feriti.