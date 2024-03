Fineco bank offre un conto Trading online separato dal conto corrente

Fineco è la piattaforma leader in Italia per i volumi totali di azioni scambiate nel paese, distinguendosi per l'offerta di servizi smart, semplici e innovativi sin dal 1999. La sua esperienza pluriennale nel settore finanziario ha contribuito a consolidare la sua posizione di riferimento nel panorama italiano.

La flessibilità è al centro dell'offerta di Fineco, con la possibilità di aprire un conto trading di tipo semplice senza alcun costo mensile di gestione. Per coloro che cercano funzionalità avanzate, è disponibile anche una versione avanzata con un costo di 3,95 euro al mese, pensata per gli investitori più esperti e che include una gamma diversificata di strumenti.

Grazie all'app dedicata, gli utenti possono monitorare tutte le quotazioni e le notizie in tempo reale, accedere a grafici interattivi, analisi tecnica e approfondimenti di mercato. La piattaforma semplifica ulteriormente l'esperienza di trading e investimento, offrendo un ambiente intuitivo e accessibile.

La procedura di apertura del conto è resa facile da Fineco, richiedendo solamente un selfie e consentendo successivamente di ricaricare il conto con i fondi desiderati per iniziare ad investire.

La valutazione di 5 stelle su Trustpilot, indicando un giudizio "eccezionale", sottolinea l'apprezzamento degli utenti nei confronti dei servizi offerti da Fineco bank, che entra di diritto tra le migliori piattaforme di trading (clicca qui per la classifica di Tradingmania.it), che permette di investire online su diversi strumenti finanziari. Inoltre, l'azienda offre un'opportunità di formazione completa nel trading e nell'investing, con corsi webinar gratuiti che trattano argomenti specifici in tempo reale, così come una vasta libreria di video registrati accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Tra gli strumenti finanziari troviamo:

, Fineco presenta l'opzione Reply, un abbonamento mensile che consente l'accumulo di titoli attraverso ETF. Ci sono tre possibilità: la prima, con un solo ETF, costa 2,95 euro; la seconda, con 4 ETF, ha un costo di 6,95 euro; la terza, con 10 ETF, è disponibile a 13,95 euro.

Azioni: La piattaforma offre accesso a azioni su 26 mercati globali, fornendo agli investitori un'ampia gamma di opportunità di investimento

CFD su indici, materie prime, azioni: Fineco consente il trading di Contratti per Differenza (CFD) su indici, materie prime e azioni, offrendo flessibilità e diversificazione.

Futures e opzioni: Sono disponibili Futures, inclusi Mini e Micro, e Opzioni su IDEM e EUREX, fornendo strumenti derivati per gestire e sfruttare le fluttuazioni di mercato.

Criptovalute: Fineco permette il trading di Bitcoin ed Ethereum attraverso CFD dedicati o tramite Exchange Traded Products (ETP) nei mercati regolamentati.

CFD Forex: Gli investitori possono impegnarsi nel trading di oltre 50 CFD basati sulle principali valute mondiali, offrendo opportunità nel mercato delle valute.

Knockout: Fineco offre strategie Knockout su Indici, Forex, criptovalute e materie prime, fornendo alternative di trading innovative.

Certificati Turbo e a Leva Fissa: Fineco è il primo emittente italiano di Certificati Turbo, che offrono un rischio definito e una forte reattività nei confronti delle dinamiche di mercato.

Obbligazioni: Gli investitori possono scegliere di investire in una varietà di obbligazioni, inclusi Bot, BTP, Titoli di Stato, Obbligazioni bancarie, societarie e strutturate.

Le Commissioni

Fineco consente di investire in diversi ETF senza commissioni, includendo marchi rinomati come Xtrackers, iShares e Amundi\Lyxor. Questa caratteristica offre agli investitori un accesso conveniente e senza costi aggiuntivi a un'ampia gamma di fondi negoziati in borsa. ll conto Trading di Fineco è una soluzione ideale per chi desidera iniziare ad investire in modo pratico e veloce. Non solo non ci sono canoni mensili, ma le commissioni sono competitive, pari allo 0,19% del controvalore dell'ordine per CFD e Azioni. Questo modello di commissioni si applica anche a diverse categorie, come CFD Azioni, CFD Materie Prime, CFD Forex, CFD Cripto, Knockout e Certificati.

Servizio clienti

Fineco si distingue anche per il suo robusto supporto clienti, mettendo a disposizione una vasta gamma di opzioni per rispondere alle domande e assistere gli investitori:

Assistenza Multicanale:

Con una squadra composta da 200 operatori esperti, Fineco offre assistenza via e-mail, SMS o telefono. Questa flessibilità consente agli investitori di scegliere il canale che preferiscono per ricevere supporto immediato.

Filiali Fisiche:

Per chi predilige il contatto diretto, Fineco mette a disposizione oltre 400 filiali fisiche. Queste filiali forniscono un'opzione di assistenza in persona, consentendo agli investitori di ricevere supporto personalizzato e consulenze dirette.

Presenza Online:

Il sito di Fineco è progettato per facilitare l'accesso alle informazioni. Gli investitori possono inserire direttamente la categoria della loro domanda nel sito e accedere alle domande frequenti, risparmiando tempo sia per loro che per gli operatori. Questo approccio mira a fornire risposte immediate e a migliorare l'esperienza complessiva dell'investitore.