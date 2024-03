"Futuri drivers" di Garessio a lezione di codice della strada

Nel mese di marzo nelle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria di Garessio si è tenuto il secondo incontro di educazione stradale. Il progetto “Futuri drivers” è nato dalla collaborazione della scuola primaria con la Polizia Locale, in particolare con l’agente Canevari Riccardo, per consentire alle bambine ed ai bambini di acquisire consapevolezza delle norme stradali, riflettere sul rispetto dei beni comuni e sviluppare la padronanza del territorio urbano.

L’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole rientra a pieno titolo nell’educazione civica ed impartisce le conoscenze basilari per gli alunni e le alunne che oggi sono pedoni e ciclisti ed un domani saranno automobilisti.

Il Sig. Canevari, al quale la scuola rivolge un particolare ringraziamento, è intervenuto sulle classi in modo interattivo, utilizzando video, slides per illustrare le tematiche selezionate e schede riassuntive. Nello specifico nella classe seconda è stato affrontato il tema della figura della polizia locale (uniforme, compiti, mansioni) e successivamente i comportamenti da tenere quando si percorre la strada, come attraversarla e quali sono i veicoli che circolano sulla strada. In terza si è parlato di pedoni, cartelli stradali, seggiolini, cinture, semaforo e segnalazioni manuali; nelle classi quarte e quinte, oltre al riepilogo delle tematiche affrontate con gli altri alunni (essendo il primo anno di attivazione del progetto a questi gruppi non erano ancora state illustrate), si è poi proseguito descrivendo i comportamenti da tenere in bicicletta, skateboard e monopattini, oltre che un assaggio di educazione civica. L’intenzione è quella di affrontare le diverse problematiche gradualmente di anno in anno, in modo da stimolare un buon senso civico, prevenire spiacevoli episodi di inciviltà nei futuri cittadini e cittadine e stabilire tra i bambini e le bambine una vicinanza educativa con le forze dell’ordine.

Nel mese di maggio è previsto un momento conclusivo, in cui verrà allestito un percorso outdoor lungo il quale le bambine ed i bambini potranno mettere in pratica ciò che hanno appreso precedentemente.