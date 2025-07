A Prazzo Inferiore torna la rassegna “Cine&Musica e…” all’Ecomuseo dell’Alta Valle Maria

Primo appuntamento dedicato ai bambini e ragazzi dell’VIII RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA che quest’anno propone 14 tra concerti, cineforum e spettacoli per bambini e adulti, programmati da giugno ad agosto nei comuni dell’Ecomuseo.

Sabato 5 luglio alle ore 21.00 si terrà la proiezione del film per bambini e ragazzi "IL GATTO CON GLI STIVALI 1" a Prazzo Inferiore presso la sala CA.DE.CO - ex scuderie.

Il film narra le avventure di Gatto che sogna di portare a termine un'incredibile impresa: trovare i fagioli magici insieme all'amico Humpty Dumpty e grazie ad essi arrampicarsi fino al regno dei giganti e trovare la famosa oca dalle uova d'oro. Ma i sogni infantili sono a volte destinati a non diventare realtà. Così mentre Humpty Dumpty diventa un criminale che cova una profonda invidia per il vecchio amico, Gatto è costretto a vivere fuori legge a causa di una sua ingenuità, sopravvivendo nell'attesa di avere la possibilità di ridare lustro al proprio nome e vendicarsi di chi lo ha messo in trappola.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Prazzo, l’Associazione Chaliar e la Pro Loco Prazzo.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VIII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP dalla Fondazione CRC.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com