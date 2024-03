Il Panathlon Club di Cuneo ospite del "De Amicis" per la consegna dei Diplomi di Merito del premio "Studio e Sport"

Una delegazione del Panathlon Club di Cuneo è stata ospitata dal Liceo Statale “E. De Amicis” per la consegna dei Diplomi di Merito relativi alla XXV^ edizione del Premio “Studio e Sport”, indetto dal Panathlon Club di Cuneo.



Il Riconoscimento è stato consegnato alle studentesse: Magalì Miraglio Mellano per i risultati ottenuti nello Sci Nordico-Biathlon, Noemi Chiarla per i risultati ottenuti nel Basket e Noemi Sclerandi per quelli ottenuti nel Karate (riconoscimento ritirato dal Preside Prof. Paolo Romeo in quanto Noemi era assente per impegni agonistici).



Presenti alla cerimonia Giovanni Mellano, Presidente del Panathlon Club di Cuneo, la Vicepresidente Chiara Blangetti ed il Consigliere Bruno Bossi responsabile del progetto “Studio e Sport”. Per il Liceo Statale “E. De Amicis” sono intervenuti il Preside Prof. Paolo Romeo e le Insegnati Stefania Beretta e Erika Bruno.



La cerimonia di consegna dei Diplomi di Merito ben testimonia l’attenzione suscitata dalla iniziativa del Panathlon Club di Cuneo da parte delle scuole che hanno partecipato al bando, sia attraverso gli insegnati che attraverso i genitori degli alunni premiati.