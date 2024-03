Savigliano, Elena Migliore è il nuovo primario alla Medicina Interna

Elena Migliore, 44 anni, attualmente in servizio presso la Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, è stata nominata direttore della struttura complessa di Medicina Interna dell’ospedale di Savigliano.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con il massimo dei voti, si è specializzata in Medicina Interna la Scuola dello stesso Ateneo. Ha lavorato dal 2010 al 2017, prima di iniziare l’attività presso la Medicina Interna del dr. Fenoglio, in Medicina d’Urgenza-DEA al S. Croce.

Nel 2021-2022 ha conseguito il Master di secondo livello in Medicina Vascolare e Malattie Trombotico-Emorragiche presso l’Università di Padova; dal 2023 è consigliere presso il Consiglio Direttivo della Sezione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta della Società Italiana di Medicina Interna.

Ha svolto attività di docenza e vanta una ricca produzione di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

Giuseppe Guerra, direttore generale Asl CN1: “Desidero ringraziare il dottor Luca Dutto, direttore della Medicina presso l’ospedale di Saluzzo, per aver ricoperto egregiamente il ruolo di sostituto a Savigliano. La dottoressa Migliore ha un ottimo curriculum, molto ricco sia dal punto di vista della produzione scientifica, sia come crescita professionale nel campo clinico. Le auguro un buon lavoro presso il Santissima Annunziata”.