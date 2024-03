Si è insediata ufficialmente la Cabina di regia delle Consulte Giovani provinciali

Lunedì 25 marzo 2024, presso la sala Giolitti della Provincia di Cuneo, alla presenza di Pietro Danna, consigliere provinciale con delega alle Politiche Giovanili, si é tenuto l’incontro per l’insediamento della cabina di regia delle Consulte giovanili.

Ad istituirla è stata la Provincia di Cuneo, mediante decreto del suo presidente Luca Robaldo e ha sede nel palazzo della Provincia.

Si è così concretizzata un’idea nata dai giovani cuneesi che da tempo lavorano a questa iniziativa finalizzata alla condivisione di idee, progetti e iniziative.

"Da quel primo incontro, tenutosi l'8 maggio 2021 nella sala Barbero di Fossano con le Consulte giovani di Savigliano, Mondovì, Cuneo e Bra, mai ci saremmo immaginati di avere oggi una cabina di regia provinciale dei giovani – commenta il presidente della Consulta giovani di Fossano, Marco Primatesta “padrino” dell’idea del tavolo provinciale -. Con Filippo Mulassano e Gabriele Fronzé, ex presidente della Consulta giovani di Cuneo, è stato fatto un lavoro lungo nel quale ci abbiamo creduto e oggi si raccolgono i frutti, non per un traguardo, ma per una nuova partenza. Spero che questa cabina di regia possa incentivare tutte le città della Provincia ad avere una Consulta giovani e attrarre sempre più ragazzi alla vita politica, in un'ottica di confronto, rispetto e stimolo reciproco; valori sui quali abbiamo posto le fondamenta nel 2021. Da parte mia un grazie va ai nuovi presidenti di Consulta che hanno raccolto l’idea e l’hanno portata avanti e a tutti coloro che hanno deciso di sposarla. Un ringraziamento particolare va anche al vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e al consigliere provinciale Pietro Danna che hanno raccolto la nostra iniziativa ne hanno dato una forma istituzionale. Al presidente Filomena e alla segretaria Allocco i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

Nel corso dell’incontro tenutosi in Sala Giolitti lunedì 25 marzo, sono state nominate le figure di presidente e segretario.

Francesco Filomena è stato eletto presidente della neonata Consulta provinciale cuneese. Il giovane ventitreenne, vicepresidente della Consulta giovani di Savigliano e membro della medesima da oltre un quinquennio, è un laureando in ingegneria dei materiali presso il Politecnico di Torino con un forte attaccamento al territorio.

“Ringrazio – afferma Filomena - tutti coloro che mi hanno dato fiducia, permettendomi oggi di ricoprire questa carica. Sono pronto a mettere al servizio della Provincia la mia esperienza settennale nella Consulta giovani della mia città. Rinnovando i ringraziamenti ai rappresentati delle Consulte cuneesi, al presidente Luca Robaldo e al consigliere Pietro Danna, auguro buon lavoro alla Consulta giovani provinciale della Granda.”

La nomina di segretario é stata attribuita a Chiara Allocco, membro della Consulta giovani di Caramagna Piemonte. La ventitreenne laureanda in Economia, Finanza e Banca con la passione per la politica e le tematiche territoriali, già membro del direttivo di FIG Provincia di Cuneo e del tavolo esteri, é intervenuta nel corso dei lavori: “Ci tengo a ringraziare il vice presidente del Consiglio regionale Francesco Graglia, il presidente Luca Robaldo, il consigliere provinciale Pietro Danna e tutti coloro che hanno ritenuto opportuno e hanno permesso la costituzione della cabina di regia delle Consulte giovanili del Cuneese. Penso si tratti di un gesto tangibile della fiducia e considerazione che la Provincia nutre nei nostri confronti. Ciò ci consentirà di sviluppare al meglio iniziative coordinate, di favorire la sinergia fra i vari gruppi giovanili anche mediante lo scambio di esperienze.

È nostro interesse incentivare la cittadinanza attiva, la partecipazione e l’assunzione di un ruolo propositivo nell’ambito della programmazione delle politiche giovanili”.

“Con la giornata di ieri - il commento del consigliere provinciale Pietro Danna - ha preso ufficialmente forma la Cabina di regia delle Consulte Giovanili provinciali, nata dopo un percorso di confronto con il territorio che in questi mesi, insieme al presidente Luca Robaldo, abbiamo intensamente svolto. Si tratta di una novità importante nel panorama provinciale e regionale, e sono convinto che la Cabina di regia offrirà un importante strumento di confronto, crescita e cooperazione a tutte le Consulte giovanili del territorio o agli organismi ad esse equiparabili: in tal senso la grande partecipazione registrata fa bene sperare per il futuro.

Ringrazio, ed auguro buon lavoro, al neo presidente della Cabina di regia Francesco Filomena ed alla nuova segretaria, Chiara Allocco, porgendo infine un sentito ringraziamento anche a Marco Primatesta, presidente della Consulta Giovani di Fossano, dal quale il percorso culminato con la prima seduta di ieri, è partito. Un grazie anche al vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia che non ha fatto mancare il suo importante supporto in questa fase costitutiva. Sono sicuro che insieme alla Provincia ed alla Cabina di regia collaborerà anche nel futuro”.