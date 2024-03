La Bella Estate: il film ispirato al romanzo di Pavese candidato ai David di Donatello 2024

La Bella Estate, il film di Laura Luchè girato a Torino con il sostengo di Film Commission Torino Piemonte è tra i candidati ai David di Donatello 2024.

Il film che si ispira all’opera di Cesare Pavese è una storia di formazione sullo sfondo della Torino alle porte dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

La trama

A Ginia, che si è appena trasferita in città dalla campagna, il futuro sembra offrire infinite possibilità. Come tutte le ragazze della sua età vorrebbe innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore.



A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia: poco più grande, sensuale e provocante, è diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze.



Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

Gli attori

Protagonisti Yile Yara Vianello nei panni della giovane Ginia, al suo debutto cinematografico Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, nei panni di Amelia, accompagnata da Nicolas Maupas, reduce dall’esperienza di Mare Fuori, nei panni di Severino.