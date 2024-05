Giornata della Ristorazione, anche Alba Langhe e Roero la celebrano sabato 18 maggio

Avrà luogo in tutta Italia, sabato 18 maggio la seconda edizione della Giornata della Ristorazione, iniziativa ideata da FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi) con l’obiettivo di rafforzare i valori culturali, storici e sociali della ristorazione italiana e per valorizzare un settore trainante dell'enogastronomia e del turismo nazionali.

La prima Giornata della Ristorazione ha coinvolto nel 2023 quasi 5.500 ristoranti, mentre per quest'anno è stimata un'adesione di circa 10 mila locali in Italia e all'estero.

L'anno scorso l'evento ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, quale premio di rappresentanza per l'alto valore dell'iniziativa.

Ad Alba, Langhe e Roero, l'evento vede la collaborazione organizzativa dell'Associazione Commercianti Albesi e dell'Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi e avrà come protagonisti trattorie, osterie, pizzerie e bar con cucina, vere e proprie Agenzie culturali del territorio dove celebrare i principi dell’ospitalità e dello stare insieme.

Ogni ristorante aderente alla Giornata individuerà nel proprio menu un piatto del territorio – o una pizza nel caso delle pizzerie - che diverrà testimone della partecipazione alla campagna FIPE e veicolo di solidarietà.

Così facendo, infatti, i locali contribuiranno a promuovere l’iniziativa di charity indetta da FIPE, che destinerà i fondi raccolti alla Caritas italiana. Anche la clientela potrà partecipare facoltativamente alla sottoscrizione, inquadrando un qr code riportato nel materiale divulgativo della Giornata. All'interno di tutti i menu verrà inserita infatti una scheda nella quale sarà trasmesso a tutti gli avventori il significato dell'iniziativa, che va oltre la simbologia, diventando un'azione concretamente solidale.

«L'Associazione Ristoratori e Albergatori – sottolinea il presidente Massimo Camia – sostiene il progetto solidale a favore della Caritas collegato al valore dell'accoglienza, che è un tema trasversale nella nostra comunità: accoglienza si declina in vari ambiti sociali ed economici, basti pensare a che cosa significa per il turismo e per il mondo della ristorazione, ma riveste anche un'importanza caritatevole, specie se rivolta alle persone meno fortunate o con bisogni particolari».

Per Fabrizio Pace, direttore dell'Associazione Commercianti Albesi ed Elena Giachino, responsabile Segreteria Generale ACA, «il mondo della ristorazione di Alba Langhe e Roero partecipa alla Giornata nazionale indetta da FIPE, sottolineando ancora una volta il suo ruolo fondamentale dell'economia commerciale e turistica locale. La ristorazione è anche il luogo nel quale si concretizza la memoria della nostra terra, attraverso i prodotti tipici e le competenze trasmesse nel corso delle generazioni e giunte fino a noi, radici che oggi vengono potenziate e valorizzate nella cultura gastronomica e che viaggiano nel mondo – e nei nostri territori accolgono il mondo - incidendo significativamente nella reputazione del made in Italy».