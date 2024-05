Attesi duemila alpini dalla Granda all'Adunata Nazionale di Vicenza [FOTO E VIDEO]

È tutto pronto a Vicenza per la 95ª Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Nella città veneta sono attesi duemila alpini dal Cuneese, provenienti da tutti i 103 gruppi della Sezione, accompagnati da consorti, famigliari e amici.

Guarda il VIDEO degli alpini cuneesi in viaggio verso Vicenza:

“C'è chi è già partito martedì. Chi oggi. Vicenza già pullula di penne nere dalla Granda, dislocate nei posti più disparati – conferma Davide Spedale, presidente della sezione di Cuneo dal 2 marzo scorso -. Io partirò domani, venerdì 10 maggio, insieme al gruppo di Caraglio - Valle Grana”.

Una festa grande quella dell'Adunata, che quest'anno avrà come motto “Il sogno di Pace degli Alpini”. Continua il presidente Spedale: “È sempre un grande evento che, nei due giorni clou, può richiamare 500 mila persone. Poi a Vicenza è molto sentita. Non a caso, la città è sold out da mesi”.

“C'è poi una bella novità – aggiunge il presidente sezionale -. Sfilerà con noi il Gruppo storico del 'Dui', riconosciuto come gruppo storico a livello nazionale. Poi ci saranno tre fanfare che suoneranno con noi. Ad aprire la nostra sfilata, in onore della città ospitante, la fanfara 'Note Alpine' della sezione di Vicenza, gemellata con noi da due anni circa”.

