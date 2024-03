Narrare il territorio di Guarene e del Roero: ultimi giorni per partecipare al podcast di Snodi

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – insieme a I’m Exchange e Apro prezioso partner dei tre Comuni - cura e propone infatti uno speciale percorso dedicato alla narrazione sonora del territorio : un podcast originale, pensato per raccontare i territori di Langhe, Monferrato e Roero.

Uno degli elementi principali che hanno guidato la progettazione del percorso è il legame con il Parco d'Arte Sandretto Re Rebaudengo alla Collina di San Licerio, un parco di sculture permanenti di grandi dimensioni, diventato un punto d’incontro, di equilibrio e di dialogo tra la natura e le opere di artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo. È un museo all’aperto, guidato dal principio della piena accessibilità per tutte e tutti ( https://www.parcoarte.fsrr.org/ ). Ecco allora che alcuni dei temi individuati, da cui partiranno le riflessioni alla base della scrittura del podcast, sono la natura, la memoria, la comunità, la poesia, l'ambiente, i confini, il tempo e il viaggio.

Il laboratorio sarà costituito da circa otto incontri e inizierà nei prossimi mesi ed è dedicato in particolare a giovani sotto i trent'anni per creare il gruppo principale ma idee, spunti e contributi possono arrivare da chiunque. Non sono richieste conoscenze specifiche pregresse e può partecipare abbia la possibilità di raggiungere con facilità la sede di Guarene.