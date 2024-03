Sulla "Granda" AIDO rinnova il team dirigente

Sabato 23 marzo a Bra nella splendida cornice dell'Auditorium BPER Banca si è svolta l'assemblea ordinaria elettiva che ha determinato i nuovi quadri dirigenti che guideranno AIDO Sezione Provinciale di Cuneo sul quadriennio 2024-2028.

"Sono davvero contento di aver passato il testimone ad una persona che lavora per AIDO da oltre 30 anni, anagraficamente giovane e che saprà portare nuove idee e nuove iniziative sulla "Granda" - esterna Gianfranco Vergnano dirigente apicale dell'associazione legata alla donazione di organi tessuti e cellule da 12 anni che aggiunge - "Abbiamo uno staff di persone che opera con autentico spirito di servizio rendendo evidente la bellezza del volontariato: sono riconoscente a tutti coloro che nel tempo hanno saputo agire in modo responsabile dando attenzione e regalando una speranza di vita ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto su una provincia che nel 2026 celebrerà 50 anni d'attività".

"Sono onorato di esser stato indicato come l'erede di un "vulcano", l'amico Gian e non sarà per me facile proseguire con lo stesso ritmo, so però di avere al mio fianco tanti amici, in particolare proprio il fautore di un team provinciale forte, coeso vincente per la vita: entrambi abbiamo lo stesso obbiettivo...toccare le 20.000 unità, un bersaglio che è alla nostra portata e che son certo centreremo anche grazie all'aiuto delle molteplici squadre di lavoro "targate AIDO" diffuse sulla nostra bella provincia di Cuneo" - dichiara con voce emozionata il neo Presidente Enrico Giraudo.