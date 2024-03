Fino a settembre, diciotto treni in più tra Piemonte e Liguria di ponente

Da venerdì 29 marzo, tutti i weekend e i giorni festivi, fino all’8 settembre, ritornano i collegamenti del Ponente Line, ulteriori 18 treni, rispetto a quelli già in programmazione, tra Torino e la riviera ligure di Ponente, passando ovviamente per Fossano. Oltre 23mila posti in più a disposizione dei piemontesi per raggiungere le più belle mete della Liguria.



Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), d’intesa con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, mette a disposizione dei piemontesi, per tutta l’estate, collegamenti in più tra Torino – con fermate intermedie ad Asti e Alessandria - e Savona, Albenga e Imperia intensificando la programmazione nei giorni di maggiore affluenza, vale a dire nei fine settimana e nei giorni festivi.



I 18 Ponente line e i loro 23mila posti, che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), permetteranno per tutta l’estate di raggiungere comodamente le mete liguri preferite dai passeggeri piemontesi lasciando a casa l’auto ed evitando così lo stress del traffico e del parcheggio.



Quest’anno, inoltre, sono stati programmati due treni in più per il 24 giugno. In occasione della festa patronale di San Giovanni per i torinesi, infatti, circoleranno due corse in più, una per senso di marcia, tra Torino e Imperia.



È già possibile acquistare le nuove corse del Ponente Line su tutti i canali di acquisto di Trenitalia.



Di seguito il dettaglio della nuova offerta:



VENERDI’

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3193 TORINO P. N. 14:00 SAVONA 16:12

3194 SAVONA 18:47 TORINO P. N. 21.14



SABATO

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3169 TORINO P. N. 8:50 ALBENGA 12:25

3177 TORINO P. N. 6:55 IMPERIA 10:44

3193 TORINO P. N. 14:00 SAVONA 16:12

3191 IMPERIA 16:20 TORINO P.N. 20:04

3187 ALBENGA 18:06 TORINO P. N 21:14



DOMENICA/FESTIVII

NUMERO TRENO STAZIONE PARTENZA ORARIO PARTENZA STAZIONE ARRIVO ORARIO ARRIVO

3173 TORINO P. N. 6:10 VENTIMIGLIA 10:02

3175 TORINO P. N. 6:55 IMPERIA 10:38

3179 TORINO P. N. 7:50 ALBENGA 10:50

3171 TORINO P. N. 8:50 ALBENGA 11:50

3193 TORINO P. N. 14:00 SAVONA 16:12

3181 VENTIMIGLIA 14:38 TORINO P. N. 18:54

3183 ALBENGA 17:05 TORINO P.N. 20:04

3198 SAVONA 18:00 TORINO P. N. 20:44

3185 ALBENGA 18:06 TORINO P. N. 21:14

3189 IMPERIA 19:14 TORINO P. N. 22:49

3196 SAVONA 21:45 TORINO P. N. 00:02