FAI Cuneo e le criticità del trasporto su gomma: un incontro con il Prefetto per soluzioni condivise

Nella mattinata di oggi mercoledì 18 giugno, la Fai di Cuneo ha incontrato il Prefetto per discutere dell’ordinanza emanata ad inizio giugno dal Sindaco di Pornassio che vieta il transito ad autotreni ed autoarticolati.

Durante l’incontro è stato detto che si terrà il 23 giugno una riunione tra Presidenti delle Provincie di Cuneo ed Imperia, Prefetti e Presidenti delle Camere di commercio per esaminare le possibili alternative.

Come detto dal Presidente della Provincia, Luca Robaldo, che ringraziamo per il lavoro svolto assieme alle altre istituzioni che si sono interessate ai problemi dell’autotrasporto, siamo disponibili per trovare soluzioni adeguate a tutelare i cittadini di Pornassio e gli autotrasportatori che percorrono quotidianamente la SS28.

Ricordiamo che la provincia di Cuneo, in questo momento, ha problemi di viabilità abbastanza gravi, si pensi all’autostrada Torino Savona, chiusa dalle 22 alle 6 e con una corsia aperta per direzione ed anche la A10 con cantieri e corsie chiuse.

Nell’ordinanza il Sindaco Vittorio Adolfo parla della prossima riapertura del Tenda, che però non sarà possibile percorrere con mezzi pesanti.

Bisogna sottolineare che circa 87% delle merci viene trasportato su gomma ed in una provincia come Cuneo, dove le strade sono poche e quelle poche difficilmente percorribili i disagi aumentano per tutti.

Per questo FAI Cuneo si rende disponibile a collaborare con le autorità per garantire la sicurezza nelle strade: per i cittadini, per chi utilizza un mezzo privato, per chi svolge attività di autista professione con un mezzo pesante.