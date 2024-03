Neve anche a quote collinari: disagi al traffico in tutta la Granda

È stato diramato un livello di allerta giallo per la giornata di oggi, mercoledì 27 marzo, dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) per maltempo.

La neve ha raggiunto anche livelli collinari sui 700-800 metri, 500-600 su Monregalese e Cebano.

Miglioramenti sono attesi già dal pomeriggio, intanto numerose sono state le chiamate per richiesta di intervento a Vigili del Fuoco, attualmente impegnati su fronte cuneese nella zona di Robilante per liberare una strada da alcuni tronchi di alberi caduti. Situazione simile ad Ormea.

Intanto si prospetta una mattinata difficile per viaggiatori di autobus e treni.

La corsa Acceglio-Cuneo delle 6.15 viaggia in forte ritardo a causa di un albero che è caduto sulla strada tra Prazzo ed Acceglio. L'autobus bloccato in attesa di sgombero strada.

Non va meglio per le ferrovie. Come riporta la pagina TLP in Granda, che sta aggiornando dalle prime ore di questa mattina i viaggiatori, pesanti ritardi sulla linea Cuneo-Ventimiglia. Il regionale 11213 Fossano (7.25)-Limone (8.28) si fermerà a Cuneo.

"Le limitazioni - spiegano - sono dovute per un intervento straordinario del personale dell’infrastruttura per liberare la linea dagli ostacoli che hanno coinvolto i treni precedenti."

Il regionale 11214 Limone (8.55)-Cuneo 9.34) è stato cancellato.

Cancellate le navette del mttino di collegamento tra Limone e Tenda.