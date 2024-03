A Saluzzo una targa per ricordare il luogo natio della cantante lirica Magda Olivero

Lunedì 25 maggio 2024 la cantante lirica Magda Olivero avrebbe compiuto 114 anni. La donna, cittadina onoraria di Saluzzo, era nata in città nel 1910.

Proprio in questa settimana la giunta comunale del sindaco Mauro Calderoni ha deciso di onorare la memoria dell’artista a cui è già stato intitolato il cinema teatro comunale di via Palazzo di città (ex Politeama).

"Nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – ci è arrivata la richiesta dell’associazione “Amici del teatro e della musica Magda Olivero” con cui collaboriamo sempre volentieri. Ci proponevano di apporre una targa sulla casa natale della nostra concittadina soprano, come già avvenuto per altri luoghi della città che hanno dato i natali a saluzzesi illustri. Un’istanza che ci trova completamente d’accordo e che abbiamo pensato di approvare, in modo simbolico, proprio nella settimana del suo compleanno.

Ora gli uffici comunali si attiveranno per ottenere le autorizzazioni dal condominio e riteniamo che il momento opportuno per scoprire il nuovo cartello commemorativo potrebbe essere il giorno del decennale della sua scomparsa che è avvenuta l’8 settembre 2014 quando aveva 104 anni2.

Stando alle ricerche effettuate nell’Archivio storico del Comune di Saluzzo, Magda Olivero venne alla luce nel “Palazzo Mersi, al numero 4 del viale di Porta Cuneo” che ora è il numero 9 di corso IV novembre.

"Come Amministrazione civica ci teniamo a ringraziare - aggiunge Calderoni - l'associazione e in particolare Anna Maria Faloppa, ex dipendente del Comune, appassionata custode e ricercatrice della storia locale, che ha seguito questo dossier".