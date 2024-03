Alba Noir Festival, tutto esaurito alla prima. Si replica il 5 aprile

La prima serata dell'evento “Alba Noir Festival” si chiude con il tutto esaurito. Il pubblico è stato piacevolmente rapito dagli interventi delle scrittrici Elisabetta Cametti e Rosa Teruzzi.

Il vice sindaco e assessore alla Cultura Carlotta Boffa, ha potuto constatare come le persone intervenute abbiano apprezzato l'intervento di queste due scrittrici che, oltre ad essere molto incisive e particolari nel loro tipo di narrazione, sono anche delle importanti professioniste del mondo televisivo.

Gli argomenti trattati nei romanzi proposti al pubblico nel primo evento, andato in scena sabato 23 marzo 2024, hanno avuto la funzione di porre l’attenzione sulle donne all’interno della società.

La giornata del Festival, compreso nel calendario Marzo Donna, ha visto la presenza di scrittrici di rilevanza nazionale che non erano mai state ospitate sul territorio. Il pubblico ha apprezzato come la scrittrice Elisabetta Cametti ha affrontato con attenzione la figura femminile al centro del suo thriller “Una brava madre”, esprimendo con la frase: “Una madre può essere luce o buio assordante”, come sia importante la funzione della figura materna all’interno del nucleo familiare.

Altra interpretazione della donna all’interno della famiglia, è stata carpita dal pubblico come una provocazione con l’intervento della scrittrice Rosa Teruzzi, che ha raccontato con fervente passione il tema del romanzo “Il valzer dei traditori”, dove le sue donne si prodigano per scagionare un uomo vittima dei suoi stessi errori.

Il pubblico presente in sala è stato emotivamente colpito dalla caratura dei due romanzi in virtù della completezza espressiva delle due autrici, magistralmente condotta da Marcello Pasquero che è stato abile nel far emergere i dettagli dei loro romanzi gialli ambientati nel milanese. A questo proposito ha fatto riflettere su quanto sia importante l’ambientazione dei romanzi, ponendo l’accento sui territori delle Langhe, del Monferrato e del Roero, come scenari utili per l’ambientazione di storie noir.

“Alba Noir Festival”, vuol essere un modo per avvicinare tutti alla lettura, in quanto il genere giallo può catturare veramente l’interesse di tutti. La sottotraccia di un giallo può anche raccontare un luogo o un’opera d’arte, con dettagli molto coloriti, che spingono la nostra mente a voler approfondire l’argomento.

Proprio questo meccanismo della scrittura giallo/noir diventa un abile stratagemma per raccontare un luogo, al fine di invitare il lettore a scoprirlo.

La caratura di questo festival, scaturito, potremmo dire testualmente dalla penna dello scrittore albese Mauro Rivetti, in questa prima edizione si è fatta apprezzare dal pubblico per l’atmosfera elegante e conviviale, instauratasi tra il pubblico e le scrittrici.

Il secondo ed ultimo appuntamento della prima edizione di “Alba Noir Festival”, sarà venerdì 5 aprile, alle ore 18.00, sempre in sala Beppe Fenoglio con la serata “Il venerdì giallo è uomo. Omaggio ad Arthur Conan Doyle”, con tre grandi scrittori della letteratura gialla italiana: Gino Marchitelli, Massimo Tallone e Bruno Vallepiano, tre scrittori completamente diversi tra di loro ma uniti da un’unica passione, la scrittura giallo/noir, che saranno presentati e intervistati dall'eclettica giornalista Paola Gula.

A fine evento Mauro Rivetti proporrà una sorpresa gastronomica. Intanto, invita il pubblico a questo evento con una sua frase: "La vita è come un libro, per viverla occorre leggerla”.