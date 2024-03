Andrea Massarenti è il nuovo presidente di Unionmeccanica-Confapi Cuneo

Il gruppo delle aziende associate a Confapi Cuneo della categoria Unionmeccanica ha eletto il nuovo direttivo per il biennio 2024-2026.



Andrea Massarenti, consigliere delegato di Sames Antincendio, è stato eletto nuovo presidente per Confapi Unionmeccanica provincia di Cuneo, Silvio Delfino per l’azienda Primac sarà il vicepresidente e Samuele Bosio di Aquarama, nel direttivo dell’unione di categoria che conta numerose aziende del settore.



Attenzione al territorio, alle richieste di nuovi servizi per le aziende, valorizzazione delle specifiche competenze imprenditoriali, innovazione e sostenibilità, sono i punti di riferimento per le prossime azioni che il nuovo direttivo metterà in campo per affiancare le imprese in questo complicato periodo caratterizzato da nuovi scenari e cambiamenti significativi a livello globale.