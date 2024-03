Il concerto di apertura del 48° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. G. Ansaldi” sarà a Pamparato

Sta concretizzandosi il programma del 48° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. G. Ansaldi”, che è stato suddiviso territorialmente tra due Comuni, per motivi organizzativi, dato la riduzione notevole di contributi da parte di una importante Fondazione Bancaria, rispetto agli anni passati. Per fortuna la Fondazione CRC ha assegnato un consistente contributo che, ovviamente, non può sopperire totalmente alle spese generali.

Il numero di iscritti appare interessante come in edizioni del passato e certamente il livello musicale raggiungerà elevati livelli, in quanto la manifestazione si è sempre basata sul livello, più che sul puro elenco degli aderenti.

Nella edizione 2023 abbiamo addirittura assistito alla assegnazione, nella categoria “Giovani concertisti”, la più impegnativa, del Premio “Trofeo Ansaldi”, per la eccellenza interpretazione al giovane milanese Davide Masi. In precedenza non si era più verificato tale assegnazione se non nel 200, toccato al m.° Enea Leone, manco a farlo apposta, insegnante di Masi. I due Comuni si suddividono alcune spese ,dirette ed indirette, ed i commissari e i Concorrenti potranno ottenere adeguate ospitalità. Le date sono 26-27-28 aprile. La Provincia di Cuneo, per iniziativa del Presidente Luca Robaldo, sempre sensibilissimo alla cultura, ha assicurato la stampa di materiale promozionale e Diplomi, nonché assegnazione di un medaglione per una memoria di un benemerito del Concorso, nonché medaglie ufficiali per le categorie Musica d’assieme. L’ATL del cuneese assegna materiale pubblicitario e borse e cartelline per le Commissioni d’esame. La prima Coppa per una categoria giovanile pervenuta è quella in ricordo del m.° Luigi Cugnod, che fu insegnante elementare a Pamparato, e del sac. Giovanni, suo figlio, missionario, generosamente offerta dai fratelli m.a Marcellina prof. Giorgio Cugnod. Una targa ufficiale è pervenuta da s.e. il Prefetto di Cuneo, dott.ssa Fabrizia Triolo. Coppe ulteriori sono quelle del fondo in ricordo del cav. Luigi Caldano, poste a disposizioni dai familiari, in quando anche questa manifestazione era graditissima al valido dirigente degli “Amici di Piazza” e Presidente della PAM. Pubblicazioni per i premi sono stati già segnalate dalla Città Metropolitana di Torino,mente eleganti sagome di chitarra scolpite dall’ebanista e Vice Sindaco, Andreino Giaccone, premieranno i primi classificati delle varie categorie. Importanti sostegni sono stati anche assicurati dall’Ipercoop Liguria, dalla Acqua di Calizzano, dal Consorzio Raschera, dalla Cascina Monsignore di Vicoforte e da quella Gallo di Clavesana, oltre la Cantina di Clavesana. Le prove di esame saranno effettuate a San Giacomo di Roburent nel Complesso comunale polivalente, nella Sala Parrocchiale, nella Saletta del Cinema Teatro, nel pomeriggio del 26 aprile e nella mattina del 27.

Il Concerto d’apertura sarà a Pamparato, nella Sala Consiliare del Castello Marchesi Cordero di Pamparato, alle ore 21 del 26 aprile. Saggi, il sabato 27 aprile, a Valcasotto, nella Chiesa di San Lodovico, a Serra nella Parrocchiale di Santa Maria, nonché a Sant’Anna di Collarea, in Comune di Montaldo. Domenica 28 aprile, alle ore 10, Cerimonia di premiazione, nella Parrocchiale di Santa Maria.