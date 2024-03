Lutto a Faule per la morte dell'ex amministratore comunale Carlo Barberis

È mancato a Faule, all'età di 92 anni Carlo Barberis.

L’uomo era molto conosciuto in paese dove in passato era stato nell' amministrazione comunale e anche molto attivo nel volontariato.

Viene ricordato come persona molto disponibile, dal carattere gioviale sempre pronto a mettersi a disposizione per tutti e per il bene del paese.

Giuseppe Scarafia sindaco di Faule, assieme all'amministrazione, lo ricorda come: “Ottimo amministratore comunale. Era stato fondatore del gruppo donatori di sangue Avis di Faule, della Protezione civile e tra i promotori della Festa della Bagna Caoda oltre che fautore del gemellaggio del nostro paese con la cittadina Argentina Huberto I, nella provincia di Santa Fe”.

Barberis lascia: le figlie Giuliana e Lorena con il marito Domenico, la nipote Michelle e il piccolo Carlo, Donatella e la sorella Ines.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 29 marzo, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Faule, dove stasera, giovedì 28 marzo alle 20,30, sarà recitato il rosario.

I familiari desiderano ringraziare il personale dell’ambulatorio infermieristico di Moretta.