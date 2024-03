Frontale sulla strada Reale tra Marene e Cavallermaggiore: due feriti gravi

Tre i feriti, di cui uno in stato di incoscienza e quindi in condizioni gravissime, elitrasportato all'ospedale di Cuneo. Era alla guida di una vettura Audi cabrio. Un secondo ferito è stato trasportato all'ospedale di Savigliano in codice giallo; un'altra persona coinvolta nel sinistro non ha fortunatamente riportato conseguenze. Erano a bordo di una Fiat 500 X. Entrambi sono stati portati a Savigliano.

Presenti anche i vigili del fuoco di Saluzzo e Racconigi e i carabinieri. Si segnalano rallentamenti in tutta la zona.