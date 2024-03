Ad Alba torna l'EXPO della sostenibilità

Dopo il successo della prima edizione, la città di Alba ospiterà per la seconda volta l’EXPO della sostenibilità organizzato dall’associazione Wild Life Protection ETS. Tra le novità dell’edizione 2024 lo slogan che la caratterizza: “+Futuro” e l’iniziativa “Road to Expo”, che sta già accompagnando e accompagnerà in questi mesi enti, istituzioni, scuole e cittadini, alla scoperta dei progetti che animeranno la seconda edizione dell’Expo, che si svolgerà al Palazzo mostre e congressi G. Morra di Alba, venerdì 5 e sabato 6 aprile 2024.



La “Road to Expo” si struttura come un vero e proprio percorso, iniziato lo scorso 23 ottobre con un incontro con gli studenti delle scuole albesi che hanno dato vita ad un workshop dedicato ai temi della sostenibilità, su quale lavoreranno fino all’apertura dell’Expo in aprile.



Expo della Sostenibilità 2024 si svilupperà su quattro parole chiave: Educazione, con la quale vengono coinvolti i ragazzi e le scuole per sensibilizzarli sulle tematiche della sostenibilità, coinvolgendoli in modo concreto e tangibile. A questa si uniscono Esposizione, che vedrà coinvolte aziende e associazioni impegnate sul tema, Conferenze, uno dei capisaldi dell’appuntamento del 5 e 6 aprile, fatto di incontri e dibattiti con esponenti del mondo politico, imprenditoriale e civile, per confrontarsi e stimolare il dibattito con l’obiettivo di trovare idee e soluzioni innovative legate ai necessari processi di sostenibilità da porre in atto. Ultima, ma non per importanza, la parola Live, che rappresenta l’appuntamento musicale tutto dedicato ai più giovani a conclusione del programma Expo.



L’evento organizzato con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Alba, Università di Torino, Politecnico di Torino e Università del Piemonte orientale sarà un punto di confronto e di incontro tra il mondo giovanile, imprenditoriale, accademico e istituzionale.