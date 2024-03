Un viaggio nel mondo dei ragazzi con sindrome di Down nel foto libro "21" di Iolanda Graziano

A distanza di quasi 3 anni, torniamo a parlare di Iolanda Graziano, vincitrice del concorso fotografico Love Sex and Food nel 2021 e partecipante alla mostra fotografica 'L'era del (non) tempo' al Palazzo Farnese di Piacenza. Attualmente, sta portando a termine una serie di progetti, di cui '21' è il primo.

Il foto libro '21' offre un viaggio unico e toccante nel mondo dei ragazzi con la sindrome di Down, regalando una prospettiva autentica e illuminante sulle loro vite, le loro sfide e le loro gioie.

Attraverso i ritratti dei ragazzi, scopriamo le loro vite piene di gioia, sfide e successi, dimostrando che la sindrome di Down non è mai stata e non sarà mai una limitazione per realizzare i propri sogni e avere una vita piena di significato.

Ma ciò che rende veramente speciale '21' è la sua capacità di andare oltre le etichette e i pregiudizi, invitandoci a vedere al di là della sindrome di Down e ad apprezzare la ricchezza e la diversità delle esperienze umane. Attraverso queste storie, impariamo l'importanza dell'accettazione, dell'inclusione e dell'amore incondizionato.

La società moderna è basata sull'apparenza, ma '21' ci ricorda l'importanza di guardare oltre e di celebrare la bellezza unica di ogni individuo, indipendentemente dalle etichette imposte dalla società.

Preparatevi ad essere ispirati dalla forza, dalla gioia e dalla determinazione dei protagonisti di '21' nel vivere la vita al massimo. Inoltre, una parte dell'utile netto delle vendite del libro andrà in beneficienza al Centro Down di Cuneo, contribuendo così a sostenere una nobile causa.