“Villanova in musica”, prosegue la prima edizione

Dopo il successo delle prime due serate, prosegue la prima edizione concertistica “Villanova in musica”. Il prossimo appuntamento è per sabato 4 maggio. Si parte con due Laboratori musicali presso la Biblioteca civica “Gallo Orsi” durante il pomeriggio, a prenotazione obbligatoria (339/1130291). Prima “Musica tra le pagine”, laboratorio dedicato alle famiglie e ai bambini da 3 a 6 anni. Uno spazio in cui la musica diventa strumento di comunicazione, pensato e costruito per accogliere e mettere in relazione. Lontano da quella che comunemente viene definita una musica per bambini, “Musica tra le pagine” è musica con i bambini e i libri. Musica con i bambini e con i genitori. Musica con il corpo, con oggetti interessanti, la voce, la cura e le emozioni.

A seguire un secondo Laboratorio dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 10 anni: “Musica, Maestro”.

Un laboratorio per vivere un’esperienza musicale coinvolgente...come? Suonando fin dal primo istante, cantando insieme e danzando. Unico obiettivo: provare l'emozione di suonare insieme agli altri e la soddisfazione di farlo, nessuno escluso!

«Una proposta innovativa - annunciano gli assessori Giacomo Vinai e Cristina Candela -, mai realizzata prima, a cura di A.P.M. Scuola alto perfezionamento musicale. La nostra volontà è quella di proporre attività per tutti, per avvicinare anche i più piccoli al mondo della musica. Speriamo venga apprezzata, ci sarà la possibilità per mamme e papà di accompagnare i propri bimbi al laboratorio».

Alla sera ci si sposta presso l’Antica Chiesa di Santa Caterina, a Villavecchia per l’esibizione di “Unconventional Quartet”. Dalle 21 una serata emozionante in una location unica, tra musica classica e colonne sonore. Ancora Vinai e Candela: «Speriamo in un altro “sold out” come avvenuto nelle prime due sere. Ci fa particolarmente piacere ospitare il nostro compaesano Nicola Dho, un villanovese che da anni ormai si esprime con successo nel mondo della musica di alto livello. Non mancate!»