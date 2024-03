Lavori stradali della Provincia a Borgo San Dalmazzo e Saliceto

Nuovi lavori stradali programmati dalla Provincia.

Da ieri, mercoledì 27 marzo, a Borgo San Dalmazzo è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo H24 lungo la strada provinciale 22 verso Andonno per un tratto di 150 metri per lavori di messa in sicurezza del cunicolo sotterraneo posto sotto la sede stradale tra il km 4,150 e 4,300 circa sul lato destro fuori del centro abitato di Borgo San Dalmazzo. L’intervento è stato richiesto dalla ditta Acda di Cuneo.

Da giovedì 4 aprile la strada provinciale 302 sarà chiusa al transito dal km 0,050 al km 1,100 in località Cappellini di Saliceto fino al termine dell’intervento previsto in giornata per lavori di bitumatura. L’impresa appaltatrice Gallo Valter di Feisoglio provvederà alla segnaletica. Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa rappresentata dalla stessa